Марчук про заяву Захарченка: Блокує переговорний процес
18.07.2017 13:48
Представник України в переговорній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі прокоментував заяву ватажка терористів
Євген Марчук (фото - скріншот відео)
Мета заяви ватажка терористів Олександра Захарченка "про створення Малоросії" - заблокувати переговорний процес в Мінську. Про це повідомив в ефірі 112 каналу екс-прем'єр-міністр України, представник України в переговорній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Євген Марчук.
"Завтра засідання (в Мінську, - ред.), а сьогодні заява Захарченка, яка, в принципі, блокує на завтра взагалі переговорний процес. Тому, що завтра, яка б не була повістка дня - запропонована ОБСЄ, ми можемо її відредагувати - ми почнемо обговорення з цієї заяви Захарченка. Тому що якщо робиться така заява, це означає, що нема про що далі говорити... Ми подивимося - чи відреагує Росія на цю заяву? Думаю, що ні. Швидше за все, це скоординовано" , - зазначив Марчук.
"Після всіх невдач Росії і з Європою, і зі Сполученими штатами, і після Франції, Брюсселя - коротше кажучи, всі надії Росії, що їй вдасться взяти під контроль, в крайньому випадку, знайти контакт з США і Францією... Їм це не вдалося ", - підкреслив Марчук.
За його словами, мінський переговорний процес знаходиться в глухому куті.
"Завтра буде 61-й раунд нашої тільки робочої групи з питань безпеки. Там ті ж самі питання - припинення вогню, відведення важкої техніки, розведення військ, відновлення інфрастрктурури ... те, що було і в попередніх раундах", - сказав він.
Марчук вважає, що саме ці невдачі Росії стали причиною сьогоднішньої заяви Захарченка, щоб відвернути увагу "не просто від обговорення важливих проблем, а взагалі заблокувати переговорний процес".
Він додав, що результати шести-семи останніх раундів переговорів у Мінську вже були нульовими.
За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, сьогодні ватажок терористів Захарченко заявив, "про створення нової держави Малоросії" замість України.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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"Завтра засідання (в Мінську, - ред.), а сьогодні заява Захарченка, яка, в принципі, блокує на завтра взагалі переговорний процес. Тому, що завтра, яка б не була повістка дня - запропонована ОБСЄ, ми можемо її відредагувати - ми почнемо обговорення з цієї заяви Захарченка. Тому що якщо робиться така заява, це означає, що нема про що далі говорити... Ми подивимося - чи відреагує Росія на цю заяву? Думаю, що ні. Швидше за все, це скоординовано" , - зазначив Марчук.
"Після всіх невдач Росії і з Європою, і зі Сполученими штатами, і після Франції, Брюсселя - коротше кажучи, всі надії Росії, що їй вдасться взяти під контроль, в крайньому випадку, знайти контакт з США і Францією... Їм це не вдалося ", - підкреслив Марчук.
За його словами, мінський переговорний процес знаходиться в глухому куті.
"Завтра буде 61-й раунд нашої тільки робочої групи з питань безпеки. Там ті ж самі питання - припинення вогню, відведення важкої техніки, розведення військ, відновлення інфрастрктурури ... те, що було і в попередніх раундах", - сказав він.
Марчук вважає, що саме ці невдачі Росії стали причиною сьогоднішньої заяви Захарченка, щоб відвернути увагу "не просто від обговорення важливих проблем, а взагалі заблокувати переговорний процес".
Він додав, що результати шести-семи останніх раундів переговорів у Мінську вже були нульовими.
За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, сьогодні ватажок терористів Захарченко заявив, "про створення нової держави Малоросії" замість України.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
Читайте також: Марчук: Україна підійшла до болючої межах у війні з Росією
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