Гризлов: Заява Захарченка про "Малоросію" суперечить Мінську
18.07.2017 17:05
Представник РФ в Мінську заявив, що заява Захарченка має відношення до інформаційної війни і не є предметом реальної політики
Борис Гризлов (фото - ЕРА)
Представник Росії в тристоронный контактній групі Борис Гризлов назвав заяву ватажка бойовиків ДНР Олександра Захарченка такою, що не вписуються в мінський процес і нікчемною в правовому сенсі. Про це повідомляє ТАСС.
"Ця ініціатива не вписується в мінський процес, я сприймаю це тільки як запрошення до дискусії, ніяких правовстановлюючих наслідків дана заява не має", - сказав він.
"Швидше за все, ця пропозиція має відношення до інформаційної війни і не є предметом реальної політики", - сказав Гризлов.
"Я розглядаю це як відповідь на провокаційні заяви київських високопоставлених політиків, які часто абсолютно неприйнятні", - додав він.
За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, сьогодні ватажок терористів Захарченко заявив, "про створення нової держави Малоросії" замість України.
Представник України в переговорній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Євген Марчук заявив, що мета заяви Захарченка - заблокувати переговорний процес в Мінську.
Уряд Німеччини засудив заяву Захарченка і очікує, що те ж саме зробить влада РФ. З такою ж заявою виступив МЗС Франції.
"Ця ініціатива не вписується в мінський процес, я сприймаю це тільки як запрошення до дискусії, ніяких правовстановлюючих наслідків дана заява не має", - сказав він.
"Швидше за все, ця пропозиція має відношення до інформаційної війни і не є предметом реальної політики", - сказав Гризлов.
"Я розглядаю це як відповідь на провокаційні заяви київських високопоставлених політиків, які часто абсолютно неприйнятні", - додав він.
За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, сьогодні ватажок терористів Захарченко заявив, "про створення нової держави Малоросії" замість України.
Представник України в переговорній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Євген Марчук заявив, що мета заяви Захарченка - заблокувати переговорний процес в Мінську.
Уряд Німеччини засудив заяву Захарченка і очікує, що те ж саме зробить влада РФ. З такою ж заявою виступив МЗС Франції.
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