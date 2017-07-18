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Гризлов: Заява Захарченка про "Малоросію" суперечить Мінську

18.07.2017 17:05
Представник РФ в Мінську заявив, що заява Захарченка має відношення до інформаційної війни і не є предметом реальної політики
Гризлов: Заява Захарченка про "Малоросію" суперечить Мінську
Борис Гризлов (фото - ЕРА)
Представник Росії в тристоронный контактній групі  Борис Гризлов  назвав заяву ватажка бойовиків ДНР Олександра Захарченка такою, що не вписуються в мінський процес і нікчемною в правовому сенсі. Про це повідомляє ТАСС.

"Ця ініціатива не вписується в мінський процес, я сприймаю це тільки як запрошення до дискусії, ніяких правовстановлюючих наслідків дана заява не має", - сказав він.

"Швидше за все, ця пропозиція має відношення до інформаційної війни і не є предметом реальної політики", - сказав Гризлов.

"Я розглядаю це як відповідь на провокаційні заяви київських високопоставлених політиків, які часто абсолютно неприйнятні", - додав він.

За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, сьогодні ватажок терористів Захарченко заявив, "про створення нової держави Малоросії" замість України.

Представник України в переговорній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Євген Марчук заявив, що мета заяви Захарченка - заблокувати переговорний процес в Мінську.

Уряд Німеччини засудив заяву Захарченка і очікує, що те ж саме зробить влада РФ. З такою ж заявою виступив МЗС Франції.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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