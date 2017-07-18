Гризлов: Заява Захарченка про "Малоросію" суперечить Мінську

Представник Росії в тристоронный контактній групі

"Ця ініціатива не вписується в мінський процес, я сприймаю це тільки як запрошення до дискусії, ніяких правовстановлюючих наслідків дана заява не має", - сказав він.





"Швидше за все, ця пропозиція має відношення до інформаційної війни і не є предметом реальної політики", - сказав Гризлов.





"Я розглядаю це як відповідь на провокаційні заяви київських високопоставлених політиків, які часто абсолютно неприйнятні", - додав він.





За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, сьогодні ватажок терористів Захарченко заявив, "про створення нової держави Малоросії" замість України.



