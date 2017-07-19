Маккейн про Малоросію: Відповідальність лежить на Путіні
19.07.2017 10:31
Сенатор-республіканець заявив, що амбіції президента РФ Володимира Путіна "про відновлення Російської імперії просунулися ще на один крок"
Джон Маккейн (фото - EPA)
Відповідальність за заяву ватажка терористів Олександра Захарченка про Малоросію лежить на президенті Росії Володимирі Путіні. Про це заявив американський сенатор-республіканець Джон Маккейн на своєму офіційному сайті.
"Амбіції Володимира Путіна відновити Російську імперію зробили ще один крок вперед, коли підтримувані Росією сепаратисти в Донецькій області оголосили "державу"... Кінцева відповідальність за це останнє кричуще порушення українського суверенітету лежить прямо на Росії і Володимирі Путіні, від яких повністю залежить фінансування сепаратистів", - зазначив Маккейн.
За словами сенатора-республіканця, проголошення маріонеткової держави є ще одним порушенням РФ мінських угод.
"Путін розраховує, що чим більше його збройні сили і прихильники вб'ють українців, тим більше української території вони зможуть захопити. І чим більше Путін буде змушувати Україну віддавати свої обмежені ресурси на війну, а не на поліпшення економіки, то тим більше він зможе розхитати владу в Києві та перешкодити Україні реалізувати її євроатлантичне майбутнє", - зазначив американський політик.
Маккейн підкреслив, що заяви США, що санкції будуть тривати, поки Росія не виконає своїх зобов'язань, не діють. "У спільній взаємодії США і наші європейські союзники повинні розробити політику і стратегію для збільшення дипломатичних, економічних і військових наслідків, від яких РФ буде втрачати, поки не виконає своїх зобов'язань по мінським угодами", - підкреслив сенатор.
"Якщо ми серйозно ставимося до припинення кровопролиття на сході України і відновленню суверенітету і територіальної цілісності України, ми повинні бути готові думати і діяти заново, щоб змусити змінити поведінку Росії", - сказав Маккейн.
За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, вчора Захарченко заявив, "про створення нової держави Малоросії" замість України.
Представник України в переговорній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Євген Марчук заявив, що мета заяви Захарченка - заблокувати переговорний процес в Мінську.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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"Амбіції Володимира Путіна відновити Російську імперію зробили ще один крок вперед, коли підтримувані Росією сепаратисти в Донецькій області оголосили "державу"... Кінцева відповідальність за це останнє кричуще порушення українського суверенітету лежить прямо на Росії і Володимирі Путіні, від яких повністю залежить фінансування сепаратистів", - зазначив Маккейн.
За словами сенатора-республіканця, проголошення маріонеткової держави є ще одним порушенням РФ мінських угод.
"Путін розраховує, що чим більше його збройні сили і прихильники вб'ють українців, тим більше української території вони зможуть захопити. І чим більше Путін буде змушувати Україну віддавати свої обмежені ресурси на війну, а не на поліпшення економіки, то тим більше він зможе розхитати владу в Києві та перешкодити Україні реалізувати її євроатлантичне майбутнє", - зазначив американський політик.
Маккейн підкреслив, що заяви США, що санкції будуть тривати, поки Росія не виконає своїх зобов'язань, не діють. "У спільній взаємодії США і наші європейські союзники повинні розробити політику і стратегію для збільшення дипломатичних, економічних і військових наслідків, від яких РФ буде втрачати, поки не виконає своїх зобов'язань по мінським угодами", - підкреслив сенатор.
"Якщо ми серйозно ставимося до припинення кровопролиття на сході України і відновленню суверенітету і територіальної цілісності України, ми повинні бути готові думати і діяти заново, щоб змусити змінити поведінку Росії", - сказав Маккейн.
За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, вчора Захарченко заявив, "про створення нової держави Малоросії" замість України.
Представник України в переговорній групі з врегулювання конфлікту в Донбасі Євген Марчук заявив, що мета заяви Захарченка - заблокувати переговорний процес в Мінську.
ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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