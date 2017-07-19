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Аваков підвищив Аброськіна до першого заступника глави Нацполіції

19.07.2017 11:27
Глава МВС відзначив внесок Аброськіна в забезпечення безпеки в Донецькій області та "відмінно організовану" превенцію злочинів
Аваков підвищив Аброськіна до першого заступника глави Нацполіції
В'ячеслав Аброськін (фото - прес-служба Нацполіції)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков  призначив заступника глави Національної поліції - начальника поліції Донецької області В'ячеслава Аброськіна першим заступником голови Нацполіції. Про це глава МВС повідомив у своєму Facebook.

Аброськін був призначений на нову посаду за поданням голови Нацполіції Сергія Князєва.

За словами Авакова, підставою для підписання ним відповідного наказу стали "добре організована" Аброськіним превенція злочинів, "безкомпромісність в питаннях безпеки, дисципліна особового складу і компетентність підібраних виконавців".

"Гідний офіцер, з перших днів війни працює на Україну в найгарячіших точках. Патріот до мозку кісток. За фактом його роботи терористами за його голову оголошена нагорода. В підзвітній В'ячеславу Васильовичу Донецькій області один з найнижчих по країні рівнів злочинності - і це в прифронтовій області", - зазначив міністр.

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Аваков також похвалив Аброськіна за впровадження в прифронтовому Маріуполі інноваційної системи забезпечення безпеки. "Парадоксально, але Маріуполь - одне з найбезпечніших міст країни", - підкреслив глава МВС.

10 березня 2017 року Аброськін був призначений заступником глави Нацполіції. Має звання генерала поліції третього рангу.

У листопаді 2014 го Аброськін очолив міліцію, а через рік - поліцію Донецької області. До окупації Криму Росією працював заступником начальника севастопольської міліції.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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