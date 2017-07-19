Аваков підвищив Аброськіна до першого заступника глави Нацполіції
19.07.2017 11:27
Глава МВС відзначив внесок Аброськіна в забезпечення безпеки в Донецькій області та "відмінно організовану" превенцію злочинів
В'ячеслав Аброськін (фото - прес-служба Нацполіції)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив заступника глави Національної поліції - начальника поліції Донецької області В'ячеслава Аброськіна першим заступником голови Нацполіції. Про це глава МВС повідомив у своєму Facebook.
Аброськін був призначений на нову посаду за поданням голови Нацполіції Сергія Князєва.
За словами Авакова, підставою для підписання ним відповідного наказу стали "добре організована" Аброськіним превенція злочинів, "безкомпромісність в питаннях безпеки, дисципліна особового складу і компетентність підібраних виконавців".
"Гідний офіцер, з перших днів війни працює на Україну в найгарячіших точках. Патріот до мозку кісток. За фактом його роботи терористами за його голову оголошена нагорода. В підзвітній В'ячеславу Васильовичу Донецькій області один з найнижчих по країні рівнів злочинності - і це в прифронтовій області", - зазначив міністр.
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Аваков також похвалив Аброськіна за впровадження в прифронтовому Маріуполі інноваційної системи забезпечення безпеки. "Парадоксально, але Маріуполь - одне з найбезпечніших міст країни", - підкреслив глава МВС.
10 березня 2017 року Аброськін був призначений заступником глави Нацполіції. Має звання генерала поліції третього рангу.
У листопаді 2014 го Аброськін очолив міліцію, а через рік - поліцію Донецької області. До окупації Криму Росією працював заступником начальника севастопольської міліції.
Аброськін був призначений на нову посаду за поданням голови Нацполіції Сергія Князєва.
За словами Авакова, підставою для підписання ним відповідного наказу стали "добре організована" Аброськіним превенція злочинів, "безкомпромісність в питаннях безпеки, дисципліна особового складу і компетентність підібраних виконавців".
"Гідний офіцер, з перших днів війни працює на Україну в найгарячіших точках. Патріот до мозку кісток. За фактом його роботи терористами за його голову оголошена нагорода. В підзвітній В'ячеславу Васильовичу Донецькій області один з найнижчих по країні рівнів злочинності - і це в прифронтовій області", - зазначив міністр.
Читайте також: У поліції прифронтової Мар'їнки не вистачає кадрів - Аброськін
Аваков також похвалив Аброськіна за впровадження в прифронтовому Маріуполі інноваційної системи забезпечення безпеки. "Парадоксально, але Маріуполь - одне з найбезпечніших міст країни", - підкреслив глава МВС.
10 березня 2017 року Аброськін був призначений заступником глави Нацполіції. Має звання генерала поліції третього рангу.
У листопаді 2014 го Аброськін очолив міліцію, а через рік - поліцію Донецької області. До окупації Криму Росією працював заступником начальника севастопольської міліції.
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