Суд у справі про прокурорські декларації перенесли на вересень

Військова прокуратура просить проводити у справі закрите засідання, так як буде йтися про документи під грифом "секретно"

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Як пояснила журналістам адвокат Олена Щербан, військова прокуратура не надала суду документи, які оскаржить Центр протидії корупції. "Вони могли це зробити давно, тому що суд давно витребував ці документи. Ми розцінюємо це як штучне затягування процесу. Навіть секретні документи можна було подати через канцелярію суду", - сказала вона.



Щербан пояснила, що в судовому процесі з СБУ такі ж документи під грифом "секретно" без проблем були подані через канцелярію суду. "Без цих документів як суд, так і ми позбавлені можливості вибудовувати свою стратегію. Ми знаємо, що таке рішення, яким прокурор Матіос засекретив декларації, існує. Але ми не знаємо, що в ньому написано. А це і є предмет того, що буде розглядатися в суді. Нам потрібно ознайомитися з обґрунтуванням прокуратури", - сказала вона.



Також на наступному судовому засіданні буде розглядатися клопотання прокурорів про те, щоб процес був закритим. Прокурори пояснили свою позицію тим, що буде йтися про документах під грифом "секретно".



Щербан, в свою чергу, зазначила, що якщо є секретна інформація, судове засідання можна закрити тільки на той період, коли буде розглядатися така інформація, а весь інший процес може бути відкритим. "Тим більше що самі декларації цих прокурорів є в публічному доступі на іншому сайті", - додала вона.



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Засідання окружного адміністративного суду за позовом Центру протидії корупції з приводу рішення головного військового прокурора Анатолія Матіоса про те, щоб не оприлюднювати декларації 72 військових прокурорів та їхніх родичів, перенесено на 6 вересня. Про це повідомляє кореспондент LIGA.net Як пояснила журналістам адвокат Олена Щербан, військова прокуратура не надала суду документи, які оскаржить Центр протидії корупції. "Вони могли це зробити давно, тому що суд давно витребував ці документи. Ми розцінюємо це як штучне затягування процесу. Навіть секретні документи можна було подати через канцелярію суду", - сказала вона.Щербан пояснила, що в судовому процесі з СБУ такі ж документи під грифом "секретно" без проблем були подані через канцелярію суду. "Без цих документів як суд, так і ми позбавлені можливості вибудовувати свою стратегію. Ми знаємо, що таке рішення, яким прокурор Матіос засекретив декларації, існує. Але ми не знаємо, що в ньому написано. А це і є предмет того, що буде розглядатися в суді. Нам потрібно ознайомитися з обґрунтуванням прокуратури", - сказала вона.Також на наступному судовому засіданні буде розглядатися клопотання прокурорів про те, щоб процес був закритим. Прокурори пояснили свою позицію тим, що буде йтися про документах під грифом "секретно".Щербан, в свою чергу, зазначила, що якщо є секретна інформація, судове засідання можна закрити тільки на той період, коли буде розглядатися така інформація, а весь інший процес може бути відкритим. "Тим більше що самі декларації цих прокурорів є в публічному доступі на іншому сайті", - додала вона. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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