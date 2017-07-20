Порошенко підписав закони про енергоефективність

Президент

Виступаючи перед студентами і викладачами вузу, а також представниками бізнесу, Порошенко зазначив, що ті сім'ї, які скористаються можливостями цих законів, "в перспективі знизять рахунки за тепло".





За словами президента, також зменшаться витрати держбюджету на фінансування субсидій, оскільки на обігрів одиниці площі буде витрачатися набагато менше енергії.





Глава держави підкреслив, що відкриття ринку енергоефективних послуг "дозволить створити 75 тисяч нових робочих місць і отримувати до 5 млрд гривень податкових надходжень щорічно".





"Ключовим інструментом державної політики з проведення комплексної модернізації житлового сектора повинен стати фонд енергоефективності. Він вже довів свою ефективність в країнах Східної Європи. Концепція і модель роботи нашого фонду розроблені за підтримки та безпосередньої участі представників Єврокомісії та уряду Німеччини", - сказав Порошенко.





Президент додав, що текст закону схвалений міжнародними партнерами України - ЄС і ФРН, які готові також інвестувати €100 млн для підтримки діяльності фонду та створення відповідної інфраструктури.



