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Луценко озвучив нові зарплати прокурорів

21.07.2017 14:08
За словами Юрія Луценка, зарплати місцевих і регіональних прокурорів виростуть в середньому на 10 тис грн, зарплата генпрокурора стане більше на 30%
Луценко озвучив нові зарплати прокурорів
Юрій Луценко
Зарплати місцевих і регіональних прокурорів виростуть в середньому на 10 тис грн, зарплата генерального прокурора стане більше на 30%. Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив сьогодні в Дніпрі на нараді з прокурорами областей.

Луценко нагадав, що Верховна Рада прийняла закон, яким суттєво підвищуються зарплати прокурорам. Зараз цей закон знаходиться на підписі у спікера парламенту, потім повинен бути підписаний президентом. "Думаю, що з великою часткою ймовірності цей закон буде підписаний", - сказав він.

За його словами, після підвищення зарплат регіональний прокурор в залежності від стажу буде отримувати на руки від 23 до 33 тис грн. Начальник управління, який сьогодні отримує 14-23 тис грн, буде отримувати 18-33 тисячі.

Прокурору в регіоні, який сьогодні на руки отримує 10-15 тисяч, планується виплачувати від 15 до 26 тис грн. Старший слідчий з особливо важливих справ сьогодні отримує 11-17 тис грн, планується 16-29 тис грн. Старший слідчий сьогодні отримує 10,5-15,5 - планується від 15,5 до 28,5 тис грн.

"Тенденція зрозуміла. Зростання (зарплат, - ред.) слідчих і прокурорів за максимальною ставкою близько 70%, зростання виплат для адміністративних співробітників - близько плюс 30%", - сказав він.

Місцевий керівник прокуратури сьогодні отримує 21-29 тис грн, в залежності від вислуги років, після підвищення буде мати від 22 до 35 тис грн. Начальник відділу отримує 12,5-17,5 тис грн, матиме 15,5-26,5 тис грн. Прокурор місцевої прокуратури сьогодні отримує від 10 до 14,5 тис грн, а буде отримувати від 14,5 до 25,5 тис грн.

"Довідково зазначу, що генеральний прокурор і його заступники отримають збільшення на 30%. Більше збільшень ми собі не плануємо", - сказав він.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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