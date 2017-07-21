Порошенко: Кордон України та Білорусі не буде кордоном війни
21.07.2017 15:52
Олександр Лукашенко запевнив Петра Порошенка в тому, що територія Білорусі ніколи не буде використовуватися для агресивних дій проти України
Петро Порошенко з Олександром Лукашенком (фото - president.gov.ua)
Президент України Петро Порошенко отримав від свого білоруського колеги Олександра Лукашенка запевнення в тому, що територія Білорусі не буде використовуватися для агресивних дій проти України. Про це президент України заявив на спільному брифінгу з президентом Білорусі, який знаходиться з візитом в Києві.
Порошенко зазначив, що на сьогодні мінські домовленості є єдиним і безальтернативним документом щодо деескалації конфлікту і деокупації українських територій, включаючи виведення іноземних військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном, виведення важкої артилерії, беспрепятсвенно роботу СММ ОБСЄ.
"Сьогодні я в черговий раз отримав запевнення від вас, пане президенте, що територія дружньої для України республіки Білорусь ніколи не буде використовуватися для агресивних дій проти України, а українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", - підкреслив Порошенко.
Раніше сьогодні Порошенко повідомив Лукашенку, що в понеділок, 24 липня, заплановано телефонні переговори в нормандському форматі.
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Порошенко зазначив, що на сьогодні мінські домовленості є єдиним і безальтернативним документом щодо деескалації конфлікту і деокупації українських територій, включаючи виведення іноземних військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном, виведення важкої артилерії, беспрепятсвенно роботу СММ ОБСЄ.
"Сьогодні я в черговий раз отримав запевнення від вас, пане президенте, що територія дружньої для України республіки Білорусь ніколи не буде використовуватися для агресивних дій проти України, а українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", - підкреслив Порошенко.
Раніше сьогодні Порошенко повідомив Лукашенку, що в понеділок, 24 липня, заплановано телефонні переговори в нормандському форматі.
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