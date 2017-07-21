Порошенко: Кордон України та Білорусі не буде кордоном війни

Президент України

Олександра Лукашенка запевнення в тому, що територія Білорусі не буде використовуватися для агресивних дій проти України.

Про це президент України заявив на спільному брифінгу з президентом Білорусі, який знаходиться з візитом в Києві.





Порошенко зазначив, що на сьогодні мінські домовленості є єдиним і безальтернативним документом щодо деескалації конфлікту і деокупації українських територій, включаючи виведення іноземних військ, відновлення контролю над українсько-російським кордоном, виведення важкої артилерії, беспрепятсвенно роботу СММ ОБСЄ.





"Сьогодні я в черговий раз отримав запевнення від вас, пане президенте, що територія дружньої для України республіки Білорусь ніколи не буде використовуватися для агресивних дій проти України, а українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", - підкреслив Порошенко.



