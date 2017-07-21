Суд призначив Полякову заставу в розмірі 304 тис грн

Прокурори САП просили для депутата заставу в 505,2 тисяч гривень. Суд також зобов'язав Полякова носити електронний браслет

Максим Поляков





Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури



Також суд зобов'язав Полякова носити електронний браслет, не виїжджати за межі Києва та Умані без дозволу слідчого або судді, здати закордонного паспорта, інші документи, які можна використовувати для виїзду за кордон, і не спілкуватися з іншими підозрюваними або свідками у справі.



Поляков не дав чіткої відповіді на питання журналістів, чи буде він вносити заставу. Депутат кілька разів повторив, що буде робити те, що не суперечить Конституції.



"Рішення, які виходять за рамки Конституції і обмежують мене як народного депутата, виконати в принципі неможливо. Я не можу виходити за межі закону", - сказав Поляков.



Відповідаючи на питання, як його обмежує застава, нардеп сказав, що рішення суду або виконується в цілому, або не виконується.



Читайте також:



У той же час Поляков зазначив, що виконає рішення суду в частині обмеження спілкування з іншими підозрюваними і свідками у справі. "Це моє власне рішення. Все, що стосується слідства, викликів мене як підозрюваного, все, що стосується допомоги слідству, я буду виконувати в повному обсязі", - пояснив він.



Раніше адвокати Полякова заявляли, що суд не може обмежити пересування народного депутата, якщо Рада не дала згоду на його затримання і арешт.



Прокурор САП Максим Кравченко в інтерв'ю журналістам повідомив, що якщо Поляков не внесе заставу і відмовиться від браслета, у слідства буде два варіанти - знову просити у парламенту дозвіл на затримання та арешт депутата або просити суд збільшити суму застави.



11 липня 2017 року Верховна Рада



Читайте також: Поляков не з'явився в НАБУ



Солом'янський райсуд Києва призначив народному депутата Максиму Полякову, який фігурує в так званій бурштиовій справі, заставу в розмірі 304 тисяч грн. Таке рішення в п'ятницю, 21 липня, виніс суддя Тарас Оксюта, повідомляє кореспондент LIGA.net Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили для парламентарія заставу в 505,2 млн грн.Також суд зобов'язав Полякова носити електронний браслет, не виїжджати за межі Києва та Умані без дозволу слідчого або судді, здати закордонного паспорта, інші документи, які можна використовувати для виїзду за кордон, і не спілкуватися з іншими підозрюваними або свідками у справі.Поляков не дав чіткої відповіді на питання журналістів, чи буде він вносити заставу. Депутат кілька разів повторив, що буде робити те, що не суперечить Конституції."Рішення, які виходять за рамки Конституції і обмежують мене як народного депутата, виконати в принципі неможливо. Я не можу виходити за межі закону", - сказав Поляков.Відповідаючи на питання, як його обмежує застава, нардеп сказав, що рішення суду або виконується в цілому, або не виконується.Читайте також: Розенблат і Поляков як і раніше можуть впливати на слідство - САП У той же час Поляков зазначив, що виконає рішення суду в частині обмеження спілкування з іншими підозрюваними і свідками у справі. "Це моє власне рішення. Все, що стосується слідства, викликів мене як підозрюваного, все, що стосується допомоги слідству, я буду виконувати в повному обсязі", - пояснив він.Раніше адвокати Полякова заявляли, що суд не може обмежити пересування народного депутата, якщо Рада не дала згоду на його затримання і арешт.Прокурор САП Максим Кравченко в інтерв'ю журналістам повідомив, що якщо Поляков не внесе заставу і відмовиться від браслета, у слідства буде два варіанти - знову просити у парламенту дозвіл на затримання та арешт депутата або просити суд збільшити суму застави.11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття з Полякова, нардепа від Народного фронту , депутатської недоторканності, однак не дала згоди на його затримання і арешт. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, та Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Twitter

Google+