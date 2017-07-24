Турбіни Siemens в Криму: ФРН хоче розширити санкції проти РФ
24.07.2017 13:49
В ЄС мають намір обговорити розширення санкцій проти Росії 26 липня 2017 року
Німеччина запропонувала країнам Європейського союзу розширити санкції проти РФ через поставки газових турбін компанії Siemens в окупований Крим. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в Брюсселі.
За словами одного з джерел, країни ЄС можуть обговорити це питання в Брюсселі в середу, 26 липня.
"Для введення нових санкцій ЄС потрібно одностайне рішення. До списку санкцій можуть включити трьох-чотирьох громадян РФ і юридичні особи. Може йтися про чиновників Міністерства енергетики Росії і компанії Технопромекспорт, яка займалася переправленням обладнання на півострів", - отмечаетяс в повідомленні.
17 березня 2017 року агентство Reuters повідомило, що Siemens поставила в Росію чотири турбіни для будівництва електростанції на Таманському півострові.
6 липня агентство з посиланням на власні джерела повідомило, що Росія поставила газові турбіни виробництва німецького концерну Siemens в Крим. 9 липня - що компанія, співвласником якої є Siemens, найнята для допомоги в установці газових турбін в Криму.
Читайте також: У Феодосію доставили ще дві схожі на Siemens турбіни - Reuters
На Крим поширюються санкції Євросоюзу, які забороняють європейським компаніям поставку на півострів енергетичних технологій.
Siemens стверджує, що турбіни були виготовлені компанією Siemens Gas Turbine Technologies, яка знаходиться в Санкт-Петербурзі. 65% цієї компанії належить Siemens і використовує технологію Siemens.
Державна компанія Технопромекспорт, яка будує станції в Криму, повідомила, що купила турбіни на вторинному ринку, не розкривши ні продавця, ні виробника.
7 липня Siemens заявили, що компанія створить робочу групу, яка перевірить інформацію про можливі поставки своїх газових турбін в анексований Росією Крим.
10 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що турбіни, які встановлюють для теплоелектростанцій на території Криму, зроблені в РФ.
Читайте також: Siemens розриває угоду з російськими компаніями - заява
Росія окупувала Автономну республіку Крим у 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.
За словами одного з джерел, країни ЄС можуть обговорити це питання в Брюсселі в середу, 26 липня.
"Для введення нових санкцій ЄС потрібно одностайне рішення. До списку санкцій можуть включити трьох-чотирьох громадян РФ і юридичні особи. Може йтися про чиновників Міністерства енергетики Росії і компанії Технопромекспорт, яка займалася переправленням обладнання на півострів", - отмечаетяс в повідомленні.
17 березня 2017 року агентство Reuters повідомило, що Siemens поставила в Росію чотири турбіни для будівництва електростанції на Таманському півострові.
6 липня агентство з посиланням на власні джерела повідомило, що Росія поставила газові турбіни виробництва німецького концерну Siemens в Крим. 9 липня - що компанія, співвласником якої є Siemens, найнята для допомоги в установці газових турбін в Криму.
Читайте також: У Феодосію доставили ще дві схожі на Siemens турбіни - Reuters
На Крим поширюються санкції Євросоюзу, які забороняють європейським компаніям поставку на півострів енергетичних технологій.
Siemens стверджує, що турбіни були виготовлені компанією Siemens Gas Turbine Technologies, яка знаходиться в Санкт-Петербурзі. 65% цієї компанії належить Siemens і використовує технологію Siemens.
Державна компанія Технопромекспорт, яка будує станції в Криму, повідомила, що купила турбіни на вторинному ринку, не розкривши ні продавця, ні виробника.
7 липня Siemens заявили, що компанія створить робочу групу, яка перевірить інформацію про можливі поставки своїх газових турбін в анексований Росією Крим.
10 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що турбіни, які встановлюють для теплоелектростанцій на території Криму, зроблені в РФ.
Читайте також: Siemens розриває угоду з російськими компаніями - заява
Росія окупувала Автономну республіку Крим у 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
24.07.2017 13:55
-
24.07.2017 12:28
-
24.07.2017 11:31
-
21.07.2017 17:11
-
21.07.2017 15:52
Новости партнеров