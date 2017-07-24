USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Турбіни Siemens в Криму: ФРН хоче розширити санкції проти РФ

24.07.2017 13:49
В ЄС мають намір обговорити розширення санкцій проти Росії 26 липня 2017 року
Турбіни Siemens в Криму: ФРН хоче розширити санкції проти РФ
Німеччина запропонувала країнам Європейського союзу розширити санкції проти РФ через поставки газових турбін компанії Siemens в окупований Крим. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в Брюсселі.

За словами одного з джерел, країни ЄС можуть обговорити це питання в Брюсселі в середу, 26 липня.

"Для введення нових санкцій ЄС потрібно одностайне рішення. До списку санкцій можуть включити трьох-чотирьох громадян РФ і юридичні особи. Може йтися про чиновників Міністерства енергетики Росії і компанії Технопромекспорт, яка займалася переправленням обладнання на півострів", - отмечаетяс в повідомленні.

17 березня 2017 року агентство Reuters повідомило, що Siemens поставила в Росію чотири турбіни для будівництва електростанції на Таманському півострові.

6 липня агентство з посиланням на власні джерела повідомило, що Росія поставила газові турбіни виробництва німецького концерну Siemens в Крим. 9 липня - що компанія, співвласником якої є Siemens, найнята для допомоги в установці газових турбін в Криму.

Читайте також: У Феодосію доставили ще дві схожі на Siemens турбіни - Reuters

На Крим поширюються санкції Євросоюзу, які забороняють європейським компаніям поставку на півострів енергетичних технологій.

Siemens стверджує, що турбіни були виготовлені компанією Siemens Gas Turbine Technologies, яка знаходиться в Санкт-Петербурзі. 65% цієї компанії належить Siemens і використовує технологію Siemens.

Державна компанія Технопромекспорт, яка будує станції в Криму, повідомила, що купила турбіни на вторинному ринку, не розкривши ні продавця, ні виробника.

7 липня Siemens заявили, що компанія створить робочу групу, яка перевірить інформацію про можливі поставки своїх газових турбін в анексований Росією Крим.

10 липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що турбіни, які встановлюють для теплоелектростанцій на території Криму, зроблені в РФ.

Читайте також: Siemens розриває угоду з російськими компаніями - заява

Росія окупувала Автономну республіку Крим у 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
Новости партнеров
Преступление будет раскрыто - 2
 