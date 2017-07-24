Турбіни Siemens в Криму: ФРН хоче розширити санкції проти РФ

Німеччина запропонувала країнам Європейського союзу розширити санкції проти РФ через поставки газових турбін компанії Siemens в окупований Крим. Про це повідомляє





Reuters з посиланням на два джерела в Брюсселі.

За словами одного з джерел, країни ЄС можуть обговорити це питання в Брюсселі в середу, 26 липня.





"Для введення нових санкцій ЄС потрібно одностайне рішення. До списку санкцій можуть включити трьох-чотирьох громадян РФ і юридичні особи. Може йтися про чиновників Міністерства енергетики Росії і компанії Технопромекспорт, яка займалася переправленням обладнання на півострів", - отмечаетяс в повідомленні.









17 березня 2017 року агентство Reuters повідомило , що Siemens поставила в Росію чотири турбіни для будівництва електростанції на Таманському півострові.

6 липня агентство з посиланням на власні джерела