Порошенко виступив за введення миротворчої місії в Донбас

Президент на переговорах нормандської четвірки назвав останні дні липня одними з найкривавіших в 2017 році, знову закликав РФ припинити агресію

Петро Порошенко (фото - president.gov.ua)

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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