Порошенко виступив за введення миротворчої місії в Донбас
24.07.2017 16:32
Президент на переговорах нормандської четвірки назвав останні дні липня одними з найкривавіших в 2017 році, знову закликав РФ припинити агресію
Петро Порошенко (фото - president.gov.ua)
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову в нормандському форматі з президентом Франції Емманюелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Співрозмовники заслухали доповідь голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана і його заступника Олександра Хуга.
"Порошенко назвав останні дні липня одними з найкривавіших в 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і поставки зброї на окуповані території", - відзначили в прес-службі.
Співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації СММ ОБСЄ.
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Порошенко знову наголосив на важливості запровадження в Донбас миротворчої місії ООН.
"Він також в черговий раз підкреслив, що звільнення заручників блокує російська сторона: Україна наполягає на негайному звільненні всіх заручників, у тому числі тих, хто незаконно утримується на території Росії, зокрема Олега Сенцова і Романа Сущенка", - підкреслили в прес-службі.
Президент Франції та канцлер Німеччини наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, котрі підривають територіальну цілісність України, зокрема по створенню так званої Малоросії.
Під час двогодинної розмови була досягнута домовленість узгодити остаточні кроки з безпеки і продовжити роботу над дорожньою картою імплементації мінських домовленостей. З цією метою у другій половині серпня має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав нормандського формату.
7 червня Порошенко закликав главу ОБСЄ Себастьана Курца активізувати консультації у Відні з розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ в Донбасі.
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Співрозмовники заслухали доповідь голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана і його заступника Олександра Хуга.
"Порошенко назвав останні дні липня одними з найкривавіших в 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і поставки зброї на окуповані території", - відзначили в прес-службі.
Співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації СММ ОБСЄ.
Читайте також: План Макрона і статус Донбасу. Що це і навіщо це треба
Порошенко знову наголосив на важливості запровадження в Донбас миротворчої місії ООН.
"Він також в черговий раз підкреслив, що звільнення заручників блокує російська сторона: Україна наполягає на негайному звільненні всіх заручників, у тому числі тих, хто незаконно утримується на території Росії, зокрема Олега Сенцова і Романа Сущенка", - підкреслили в прес-службі.
Президент Франції та канцлер Німеччини наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, котрі підривають територіальну цілісність України, зокрема по створенню так званої Малоросії.
Під час двогодинної розмови була досягнута домовленість узгодити остаточні кроки з безпеки і продовжити роботу над дорожньою картою імплементації мінських домовленостей. З цією метою у другій половині серпня має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав нормандського формату.
7 червня Порошенко закликав главу ОБСЄ Себастьана Курца активізувати консультації у Відні з розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ в Донбасі.
Читайте також: В АП повідомили деталі телефонної конференції в нормандському форматі
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