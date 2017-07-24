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Порошенко виступив за введення миротворчої місії в Донбас

24.07.2017 16:32
Президент на переговорах нормандської четвірки назвав останні дні липня одними з найкривавіших в 2017 році, знову закликав РФ припинити агресію
Порошенко виступив за введення миротворчої місії в Донбас
Петро Порошенко (фото - president.gov.ua)
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову в нормандському форматі з президентом Франції Емманюелем Макроном, федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом РФ  Володимиром Путіним. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники заслухали доповідь голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана і його заступника Олександра Хуга.

"Порошенко назвав останні дні липня одними з найкривавіших в 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і поставки зброї на окуповані території", - відзначили в прес-службі.

Співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації СММ ОБСЄ.

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Порошенко знову наголосив на важливості запровадження в Донбас миротворчої місії ООН.

"Він також в черговий раз підкреслив, що звільнення заручників блокує російська сторона: Україна наполягає на негайному звільненні всіх заручників, у тому числі тих, хто незаконно утримується на території Росії, зокрема Олега Сенцова і Романа Сущенка", - підкреслили в прес-службі.

Президент Франції та канцлер Німеччини наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, котрі підривають територіальну цілісність України, зокрема по створенню так званої Малоросії.

Під час двогодинної розмови була досягнута домовленість узгодити остаточні кроки з безпеки і продовжити роботу над дорожньою картою імплементації мінських домовленостей. З цією метою у другій половині серпня має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав нормандського формату.

7 червня Порошенко закликав главу ОБСЄ Себастьана Курца активізувати консультації у Відні з розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ в Донбасі.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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