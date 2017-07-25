Турчинов: Військові в Донбасі отримають нові види зброї
25.07.2017 14:30
Секретар РНБО зазначив, що перспективним для використання в зоні АТО є 60 мм міномет, який не підпадає під заборону мінських угод
Олександр Турчинов
Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що українські військові повинні отримати на озброєння нові види техніки і зброї. Про це повідомляє прес-служба РНБО.
На Гончарівському полігоні Збройних Сил України відбулося випробування нових зразків озброєння і військової техніки, розроблених підприємствами українського ВПК.
Був представлений і випробуваний широкий спектр нової зброї, виробленої на українських підприємствах: кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети, міномети, сучасні протитанкові ракетні комплекси і боєприпаси до них.
За словами Турчинова, було продемонстровано ефективне ураження цілей під час випробувань ручної термобаричної гранати і реактивного піхотного вогнемета.
"Військові Збройних Сил України найближчим часом повинні отримати їх на озброєння. Перспективним для використання в зоні проведення АТО є і 60 мм міномет, який здатний точно вражати цілі і не підпадає під заборону мінських угод", - підкреслив Турчинов.
Був також продемонстрований безпілотний авіаційний комплекс Горлиця і модернізований безпілотний бойовий транспортний засіб Фантом-2, який оснащений потужною ракетною зброєю.
Читайте також: РНБО: Доля плану Малоросія-17 буде аналогічною Новоросії-14
На Гончарівському полігоні Збройних Сил України відбулося випробування нових зразків озброєння і військової техніки, розроблених підприємствами українського ВПК.
Був представлений і випробуваний широкий спектр нової зброї, виробленої на українських підприємствах: кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети, міномети, сучасні протитанкові ракетні комплекси і боєприпаси до них.
За словами Турчинова, було продемонстровано ефективне ураження цілей під час випробувань ручної термобаричної гранати і реактивного піхотного вогнемета.
"Військові Збройних Сил України найближчим часом повинні отримати їх на озброєння. Перспективним для використання в зоні проведення АТО є і 60 мм міномет, який здатний точно вражати цілі і не підпадає під заборону мінських угод", - підкреслив Турчинов.
Був також продемонстрований безпілотний авіаційний комплекс Горлиця і модернізований безпілотний бойовий транспортний засіб Фантом-2, який оснащений потужною ракетною зброєю.
Читайте також: РНБО: Доля плану Малоросія-17 буде аналогічною Новоросії-14
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