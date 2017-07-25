Турчинов: Військові в Донбасі отримають нові види зброї

Секретар РНБО

Олександр Турчинов заявив, що українські військові повинні отримати на озброєння нові види техніки і зброї.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.





На Гончарівському полігоні Збройних Сил України відбулося випробування нових зразків озброєння і військової техніки, розроблених підприємствами українського ВПК.





Був представлений і випробуваний широкий спектр нової зброї, виробленої на українських підприємствах: кулемети, снайперські гвинтівки, ручні протитанкові гранатомети, міномети, сучасні протитанкові ракетні комплекси і боєприпаси до них.





За словами Турчинова, було продемонстровано ефективне ураження цілей під час випробувань ручної термобаричної гранати і реактивного піхотного вогнемета.





"Військові Збройних Сил України найближчим часом повинні отримати їх на озброєння. Перспективним для використання в зоні проведення АТО є і 60 мм міномет, який здатний точно вражати цілі і не підпадає під заборону мінських угод", - підкреслив Турчинов.





Був також продемонстрований безпілотний авіаційний комплекс Горлиця і модернізований безпілотний бойовий транспортний засіб Фантом-2, який оснащений потужною ракетною зброєю.



