USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Суд дав дозвіл на заочне розслідування проти Захарченка

25.07.2017 17:22
Розслідування проводитиметься в рамках кримінального провадження за фактом викрадення особистого помічника покійного Митрополита Володимира
Суд дав дозвіл на заочне розслідування проти Захарченка
Віталій Захарченко (фото - ЕРА)
Сьогодні, 25 липня Печерський райсуд дозволив почати спеціальне досудове розслідування проти колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Вона нагадала, що слідчими ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні про перевищення службових повноважень Віктором Януковичем, Віталієм Захарченком, Валерій Коряком і іншими особами при незаконному позбавленні волі Олександра Драбинка - особистого помічника покійного Митрополита Володимира.

В рамках розслідування повідомлено про підозру Януковичу, Захарченку та Коряку. До суду направлено відповідні клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.

Розгляд клопотань по Януковичу і Коряку триває.

8 грудня 2016 року Верховна Рада позбавила недоторканності депутата Вадима Новинського. У тексті постанови сказано, що слідчі ГПУ встановили, що Новинський був співучасником у викраденні Драбинка.

Про те, хто і навіщо викрадав Драбинка, читайте в матеріалі Новина дня: Новинському загрожує до 10 років ув'язнення

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у TwitterFacebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...
   
Новости партнеров
тайна имени ольга
 