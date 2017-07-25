Суд дав дозвіл на заочне розслідування проти Захарченка
25.07.2017 17:22
Розслідування проводитиметься в рамках кримінального провадження за фактом викрадення особистого помічника покійного Митрополита Володимира
Віталій Захарченко (фото - ЕРА)
Сьогодні, 25 липня Печерський райсуд дозволив почати спеціальне досудове розслідування проти колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Вона нагадала, що слідчими ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні про перевищення службових повноважень Віктором Януковичем, Віталієм Захарченком, Валерій Коряком і іншими особами при незаконному позбавленні волі Олександра Драбинка - особистого помічника покійного Митрополита Володимира.
В рамках розслідування повідомлено про підозру Януковичу, Захарченку та Коряку. До суду направлено відповідні клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.
Розгляд клопотань по Януковичу і Коряку триває.
8 грудня 2016 року Верховна Рада позбавила недоторканності депутата Вадима Новинського. У тексті постанови сказано, що слідчі ГПУ встановили, що Новинський був співучасником у викраденні Драбинка.
Про те, хто і навіщо викрадав Драбинка, читайте в матеріалі Новина дня: Новинському загрожує до 10 років ув'язнення
Вона нагадала, що слідчими ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні про перевищення службових повноважень Віктором Януковичем, Віталієм Захарченком, Валерій Коряком і іншими особами при незаконному позбавленні волі Олександра Драбинка - особистого помічника покійного Митрополита Володимира.
В рамках розслідування повідомлено про підозру Януковичу, Захарченку та Коряку. До суду направлено відповідні клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.
Розгляд клопотань по Януковичу і Коряку триває.
8 грудня 2016 року Верховна Рада позбавила недоторканності депутата Вадима Новинського. У тексті постанови сказано, що слідчі ГПУ встановили, що Новинський був співучасником у викраденні Драбинка.
Про те, хто і навіщо викрадав Драбинка, читайте в матеріалі Новина дня: Новинському загрожує до 10 років ув'язнення
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