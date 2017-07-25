Суд дав дозвіл на заочне розслідування проти Захарченка

Розслідування проводитиметься в рамках кримінального провадження за фактом викрадення особистого помічника покійного Митрополита Володимира

Сьогодні, 25 липня Печерський райсуд дозволив почати спеціальне досудове розслідування проти колишнього міністра внутрішніх справ України

Віталія Захарченка. Про це на своїй сторінці в





Facebook повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. Вона нагадала, що слідчими ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні про перевищення службових повноважень





Віктором Януковичем , Віталієм Захарченком, Валерій Коряком і іншими особами при незаконному позбавленні волі Олександра Драбинка - особистого помічника покійного Митрополита Володимира. В рамках розслідування повідомлено про підозру Януковичу, Захарченку та Коряку. До суду направлено відповідні клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування.



Розгляд клопотань по Януковичу і Коряку триває.



8 грудня 2016 року Верховна Рада позбавила недоторканності депутата

Вадима Новинського. У тексті постанови сказано, що слідчі ГПУ встановили, що Новинський був співучасником у викраденні Драбинка.







Про те, хто і навіщо викрадав Драбинка, читайте в матеріалі Новина дня: Новинському загрожує до 10 років ув'язнення

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