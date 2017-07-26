Мера Енергодара прокуратура оголосила в розшук
26.07.2017 12:33
13 липня о 10:00 Павло Музика не з'явився в прокуратуру для проведення слідчих дій
Павло Музика (фото - скріншот відео)
Мера Енергодара Павла Музику прокуратура оголосила в розшук. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.
"21 липня мер Енергодара оголошений в розшук, 24 липня Енергодарська місцева прокуратура до суду направила клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов'язання на утримання під вартою", - відзначили в прес-службі.
Енергодарська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 КК України (Незаконне звільнення одного з керівників комунальних підприємств), в якому 8 червня було повідомлено про підозру меру Енергодара.
13 липня Музика не з'явився в прокуратуру для проведення слідчих дій, про поважність причин неявки він не повідомив.
8 червня прямо під час засідання міської ради співробітник прокуратури оголосив про підозру меру Енергодара. Він підозрюється в незаконному звільненні одного з співробітника комунального підприємства та зловживанні службовим становищем.
"21 липня мер Енергодара оголошений в розшук, 24 липня Енергодарська місцева прокуратура до суду направила клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов'язання на утримання під вартою", - відзначили в прес-службі.
Енергодарська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 КК України (Незаконне звільнення одного з керівників комунальних підприємств), в якому 8 червня було повідомлено про підозру меру Енергодара.
13 липня Музика не з'явився в прокуратуру для проведення слідчих дій, про поважність причин неявки він не повідомив.
8 червня прямо під час засідання міської ради співробітник прокуратури оголосив про підозру меру Енергодара. Він підозрюється в незаконному звільненні одного з співробітника комунального підприємства та зловживанні службовим становищем.
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