Мера Енергодара прокуратура оголосила в розшук

Мера Енергодара Павла Музику прокуратура оголосила в розшук.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.





"21 липня мер Енергодара оголошений в розшук, 24 липня Енергодарська місцева прокуратура до суду направила клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов'язання на утримання під вартою", - відзначили в прес-службі.





Енергодарська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст.

172, ч. 1 ст.

364 КК України (Незаконне звільнення одного з керівників комунальних підприємств), в якому 8 червня було повідомлено про підозру меру Енергодара.





13 липня Музика не з'явився в прокуратуру для проведення слідчих дій, про поважність причин неявки він не повідомив.





8 червня прямо під час засідання міської ради співробітник прокуратури оголосив про підозру меру Енергодара.

Він підозрюється в незаконному звільненні одного з співробітника комунального підприємства та зловживанні службовим становищем.

