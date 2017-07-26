USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Мера Енергодара прокуратура оголосила в розшук

26.07.2017 12:33
13 липня о 10:00 Павло Музика не з'явився в прокуратуру для проведення слідчих дій
Мера Енергодара прокуратура оголосила в розшук
Павло Музика (фото - скріншот відео)
Мера Енергодара Павла Музику прокуратура оголосила в розшук. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Запорізької області.

"21 липня мер Енергодара оголошений в розшук, 24 липня Енергодарська місцева прокуратура до суду направила клопотання про зміну запобіжного заходу з особистого зобов'язання на утримання під вартою", - відзначили в прес-службі.

Енергодарська прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 КК України (Незаконне звільнення одного з керівників комунальних підприємств), в якому 8 червня було повідомлено про підозру меру Енергодара.

13 липня Музика не з'явився в прокуратуру для проведення слідчих дій, про поважність причин неявки він не повідомив.

8 червня прямо під час засідання міської ради співробітник прокуратури оголосив про підозру меру Енергодара. Він підозрюється в незаконному звільненні одного з співробітника комунального підприємства та зловживанні службовим становищем.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
Новости партнеров
Школа
 