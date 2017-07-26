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ГПУ дозволили затримати Черновецького для приводу в суд

26.07.2017 12:54
Дозвіл було надано з огляду на те, що екс-мер Києва ховається від слідства і його місцезнаходження невідоме, відзначили в Генпрокуратурі
ГПУ дозволили затримати Черновецького для приводу в суд
Леонід Черновецький
Суд дозволив Генпрокуратурі затримати екс-мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Про це в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"25.07.2017 слідчими ГПУ отримано дозвіл суду на затримання Леоніда Черновецького з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомила вона.

За словами Сарган, дозвіл було дано з урахуванням того, що підозрюваний переховується від слідства і його місцезнаходження невідоме.

14 липня 2017-го Черновецькому було повідомлено про підозру у справі про незаконне будівництво в столиці вертолітного майданчика, яке пов'язують з Віктором Януковичем. За версією слідства, колишній градоначальник сприяв незаконному вилученню, зміні цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва майданчика.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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