ГПУ дозволили затримати Черновецького для приводу в суд
26.07.2017 12:54
Дозвіл було надано з огляду на те, що екс-мер Києва ховається від слідства і його місцезнаходження невідоме, відзначили в Генпрокуратурі
Леонід Черновецький
Суд дозволив Генпрокуратурі затримати екс-мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Про це в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"25.07.2017 слідчими ГПУ отримано дозвіл суду на затримання Леоніда Черновецького з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомила вона.
За словами Сарган, дозвіл було дано з урахуванням того, що підозрюваний переховується від слідства і його місцезнаходження невідоме.
14 липня 2017-го Черновецькому було повідомлено про підозру у справі про незаконне будівництво в столиці вертолітного майданчика, яке пов'язують з Віктором Януковичем. За версією слідства, колишній градоначальник сприяв незаконному вилученню, зміні цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва майданчика.
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"25.07.2017 слідчими ГПУ отримано дозвіл суду на затримання Леоніда Черновецького з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомила вона.
За словами Сарган, дозвіл було дано з урахуванням того, що підозрюваний переховується від слідства і його місцезнаходження невідоме.
14 липня 2017-го Черновецькому було повідомлено про підозру у справі про незаконне будівництво в столиці вертолітного майданчика, яке пов'язують з Віктором Януковичем. За версією слідства, колишній градоначальник сприяв незаконному вилученню, зміні цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва майданчика.
Читайте також: Черновецький вважає оголошення йому підозри помстою Луценка
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