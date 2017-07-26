ГПУ дозволили затримати Черновецького для приводу в суд

Суд дозволив Генпрокуратурі затримати екс-мера Києва

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Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"25.07.2017 слідчими ГПУ отримано дозвіл суду на затримання Леоніда Черновецького з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомила вона.





За словами Сарган, дозвіл було дано з урахуванням того, що підозрюваний переховується від слідства і його місцезнаходження невідоме.



