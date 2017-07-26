Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Європолом
26.07.2017 15:08
Документом передбачається активізація обміну оперативною інформацією та створення можливостей для спільних заходів
Фото: president.gov.ua
Президент Петро Порошенко підписав закон, яким ратифікується угода про оперативне і стратегічне співробітництво між Україною та Європолом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Закон України про ратифікацію угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне і стратегічне співробітництво було схвалено Верховною Радою 12 липня.
Президент вважає, що вступ в силу угоди поглибить інтеграцію України в політику ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ.
В АП зазначили, що документом передбачається активізація обміну оперативною інформацією та створення можливостей для спільних заходів з розслідування злочинів і пошуку підозрюваних.
Крім обміну інформацією співробітництво може включати обмін спеціальними знаннями, загальними відомостями, результатами стратегічного аналізу, інформацією про процедури кримінальних розслідувань, інформацією про методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях.
Документ вступає в силу з дати направлення Європейським поліцейським офісом повідомлення про отримання повідомлення України про ратифікацію, відзначили в АП.
12 липня в Верховній Раді прийнятий проект закону про ратифікацію угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне і стратегічне співробітництво.
Закон України про ратифікацію угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне і стратегічне співробітництво було схвалено Верховною Радою 12 липня.
Президент вважає, що вступ в силу угоди поглибить інтеграцію України в політику ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ.
В АП зазначили, що документом передбачається активізація обміну оперативною інформацією та створення можливостей для спільних заходів з розслідування злочинів і пошуку підозрюваних.
Крім обміну інформацією співробітництво може включати обмін спеціальними знаннями, загальними відомостями, результатами стратегічного аналізу, інформацією про процедури кримінальних розслідувань, інформацією про методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях.
Документ вступає в силу з дати направлення Європейським поліцейським офісом повідомлення про отримання повідомлення України про ратифікацію, відзначили в АП.
12 липня в Верховній Раді прийнятий проект закону про ратифікацію угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне і стратегічне співробітництво.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Новости партнеров