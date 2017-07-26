Саакашвілі позбавили українського громадянства - ЗМІ
26.07.2017 17:42
Як пояснили в міграційній службі, Саакашвілі позбавляється громадянства за запитом депутата Андрія Лозового через внесення в анкету помилкових даних
Екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Державну міграційну службу України.
Як пояснили в міграційній службі, Саакашвілі позбавляється громадянства на основі п. 2 ст. 19 закону про громадянство - через внесення в анкету помилкових даних.
"У документах, які заповнював колишній голова Одеської ОДА було зазначено, що він не перебуває під слідством в Україні або за її межами, однак відомо, що на території Грузії Саакашвілі був заочно арештований", - сказано в повідомленні.
У міграційній службі пояснили виданню, що рішення прийнято за запитом депутата Андрія Лозового, що стосується громадянства Саакашвілі.
У той же час, кореспонденту LIGA.net в прес-службі Державної міграційної служби сказали, що це "особисті дані", і служба не може їх розголошувати, додавши, що рішення про позбавлення громадянства приймає президент.
Як пояснили в міграційній службі, Саакашвілі позбавляється громадянства на основі п. 2 ст. 19 закону про громадянство - через внесення в анкету помилкових даних.
"У документах, які заповнював колишній голова Одеської ОДА було зазначено, що він не перебуває під слідством в Україні або за її межами, однак відомо, що на території Грузії Саакашвілі був заочно арештований", - сказано в повідомленні.
У міграційній службі пояснили виданню, що рішення прийнято за запитом депутата Андрія Лозового, що стосується громадянства Саакашвілі.
У той же час, кореспонденту LIGA.net в прес-службі Державної міграційної служби сказали, що це "особисті дані", і служба не може їх розголошувати, додавши, що рішення про позбавлення громадянства приймає президент.
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