Саакашвілі позбавили українського громадянства - ЗМІ

Екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Про це повідомляє





ТСН з посиланням на Державну міграційну службу України.

Як пояснили в міграційній службі, Саакашвілі позбавляється громадянства на основі п. 2 ст.

19 закону про громадянство - через внесення в анкету помилкових даних.





"У документах, які заповнював колишній голова Одеської ОДА було зазначено, що він не перебуває під слідством в Україні або за її межами, однак відомо, що на території Грузії Саакашвілі був заочно арештований", - сказано в повідомленні.





У міграційній службі пояснили виданню, що рішення прийнято за запитом депутата Андрія Лозового, що стосується громадянства Саакашвілі.





У той же час, кореспонденту