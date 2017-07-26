У Саакашвілі спростовують інформацію про позбавлення громадянства

У прес-службі політика стверджують, що спростування надала Державна міграційна служба

У прес-службі Михайла Саакашвілі спростовують інформацію про позбавлення екс-голови Одеської ОДА громадянства України. Про це з посиланням на інформацію Державної міграційної служби в своєму Facebook повідомила прес-секретар політика Дарина Чиж.

"Спікер Державної міграційної служби тільки що по телефону спростував інформацію про позбавлення Михайла Саакашвілі громадянства", - написала вона.

Раніше сьогодні, 26 липня, в ЗМІ з'явилася інформація про нібито позбавлення Саакашвілі українського громадянства "через внесення в анкету помилкових даних". LIGA.net не отримала офіційного підтвердження цієї інформації.

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