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У Саакашвілі спростовують інформацію про позбавлення громадянства

26.07.2017 19:09
У прес-службі політика стверджують, що спростування надала Державна міграційна служба
У Саакашвілі спростовують інформацію про позбавлення громадянства
Михаил Саакашвили

У прес-службі Михайла Саакашвілі спростовують інформацію про позбавлення екс-голови Одеської ОДА громадянства України. Про це з посиланням на інформацію Державної міграційної служби в своєму Facebook повідомила прес-секретар політика Дарина Чиж.

"Спікер Державної міграційної служби тільки що по телефону спростував інформацію про позбавлення Михайла Саакашвілі громадянства", - написала вона.

Раніше сьогодні, 26 липня, в ЗМІ з'явилася інформація про нібито позбавлення Саакашвілі українського громадянства "через внесення в анкету помилкових даних". LIGA.net  не отримала офіційного підтвердження цієї інформації.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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