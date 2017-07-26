Міграційна служба прокоментувала громадянство Саакашвілі

Матеріали по Саакашвілі розглянуті на засіданні Комісії з питань громадянства при президенті України

Матеріали щодо позбавлення громадянства екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі розглянуті Комісією з питань громадянства при президенті. Рішення про позбавлення громадянства буде приймати президент Петро Порошенко . Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби.





"Матеріали по Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, опрацьовані Державною міграційною службою України, спрямовані на розгляд Комісії з питань громадянства при президенті України, і в установленому порядку розглянуті на засіданні Комісії.





За Конституцією України, президент України приймає рішення про втрату громадянства України на підставі висновків Комісії з питань громадянства ", - сказано в повідомленні.





При цьому заголовок повідомлення міграційної служби звучить наступним чином: "Президент України видав указ про втрату громадянства України".





У держслужбі пояснили, що припинення громадянства України у випадках, передбачених законом, є конституційною нормою.





"Підстави для втрати громадянства України перераховані в ст.19 закону України про громадянство України. До таких підстав, зокрема, відноситься, добровільне отримання громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, або набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів.





Згідно зі статтями 24 і 25 закону, підготовка подань про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилання їх на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства, в залежності від місця проживання, здійснюється Державною міграційною службою України та Міністерством закордонних справ України, дипломатичними представництвами та консульськими установами України ", - сказано в повідомленні.





При цьому, в коментарі УНІАН голова прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько заявив, що не підтверджує факт позбавлення Саакашвілі українського громадянства. Він сказав, що не давав таку інформацію ТСН "і навряд чи хтось із співробітників ДМСУ її давав також".





Раніше сьогодні, 26 липня, в ЗМІ з'явилась інформація про нібито позбавлення Саакашвілі українського громадянства "через внесення в анкету помилкових даних". LIGA.net не отримала офіційного підтвердження цієї інформації. У прес-службі Саакашвілі спростували інформацію про позбавлення політика українського громадянства.





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