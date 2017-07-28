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Конкурс до Верховного суду: у 25% переможців сумнівна репутація

28.07.2017 13:44
Громадські працівники-антикорупціонери з'ясували, що найбільше переможців конкурсу з сумнівною репутацією потрапить в Касаційний адміністративний суд
Конкурс до Верховного суду: у 25% переможців сумнівна репутація
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Кожен четвертий з 120 переможців конкурсу на посади суддів нового Верховного суду має негативний висновок Громадської ради доброчесності (ГРД). Про це йдеться в  прес-релізі Центру протидії корупції (ЦПК) за підсумками конкурсу.

Як відзначають в центрі, майже 80% переможців конкурсного відбору, або 93 зі 120 - колишні або діючі судді, інші 27 кандидатів - вчені або адвокати, які раніше не працювали в судовій системі.

При цьому 30 зі 120 відібраних Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) кандидатів, тобто 25%, мають негативний висновок ГРД.

"Тобто кожен четвертий майбутній суддя Верховного суду, обраний ВККС, порушував права людини або приймав політично вмотивовані рішення, або не може пояснити власні доходи", - відзначають в ЦПК.

За даними громадських-антикорупціонерів, найбільше переможців з негативним висновком ГРД потрапить в Касаційний адміністративний суд Верховного суду - дев'ять з 30 його майбутніх суддів.

З 30 майбутніх суддів Касаційного кримінального суду негативні висновки від ГРД мають шість кандидатів, в основному - "за порушення прав людини і рішень Європейського суду з прав людини, а також за прийняття політично мотивованих справ".

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До Касаційних господарського та цивільного судів проходять, відповідно, вісім і сім кандидатів з негативними висновками, повідомили в ЦПК.

Також в центрі відзначають, що, наприклад, в кримінальному суді з 30 кандидатів тільки п'ять не мають суддівського досвіду, шість - з негативними висновками ГРД. Цей суд буде приймати остаточні рішення і/або переглядати справи НАБУ.

"Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, такі справи в касаційній інстанції розглядає колегія у складі семи суддів. У кожній такій колегії у справах НАБУ буде щонайменше один суддя з досвідом порушення права на захист або з досвідом політичних переслідувань", - заявляють громадські працівники.

З 30 майбутніх суддів цивільного суду в складі Верховного 25 - діючі судді, 18 з яких - діючі судді вищих спеціалізованих судів. Ще двоє суддів - Наталія Лященко та Валентина Симоненко - зараз працюють суддями в нинішньому Верховному суді, зазначають в ЦПК.

За інформацією центру, найбільше кандидатів без суддівського досвіду потрапило в господарський суд - 12 з 30 кандидатів.

27 липня 2017 року ВККС затвердила рейтинг 320 кандидатів на посади суддів нового Верховного суду, серед яких 120 визнані переможцями конкурсу.

За інформацією ЗМІ, серед переможців є кілька суддів, які фігурували в журналістських розслідуваннях.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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