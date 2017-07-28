Конкурс до Верховного суду: у 25% переможців сумнівна репутація

Кожен четвертий з 120 переможців конкурсу на посади суддів нового Верховного суду має негативний висновок Громадської ради доброчесності (ГРД). Про це йдеться в





прес-релізі Центру протидії корупції (ЦПК) за підсумками конкурсу.

Як відзначають в центрі, майже 80% переможців конкурсного відбору, або 93 зі 120 - колишні або діючі судді, інші 27 кандидатів - вчені або адвокати, які раніше не працювали в судовій системі.





При цьому 30 зі 120 відібраних Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) кандидатів, тобто 25%, мають негативний висновок ГРД.





"Тобто кожен четвертий майбутній суддя Верховного суду, обраний ВККС, порушував права людини або приймав політично вмотивовані рішення, або не може пояснити власні доходи", - відзначають в ЦПК.





За даними громадських-антикорупціонерів, найбільше переможців з негативним висновком ГРД потрапить в Касаційний адміністративний суд Верховного суду - дев'ять з 30 його майбутніх суддів.





З 30 майбутніх суддів Касаційного кримінального суду негативні висновки від ГРД мають шість кандидатів, в основному - "за порушення прав людини і рішень Європейського суду з прав людини, а також за прийняття політично мотивованих справ".

