Троян спростував інформацію про своє затримання - ЗМІ

Заступник глави МВС

Про це він сказав в коментарі

"Якби так було б, уявити можна тільки, яке було б кіно", - сказав Троян.





Раніше ЗМІ повідомляли, що Трояна спіймали на хабарі в 2 млн грн.





Вчора, 27 липня, прес-секретар МВС Артем Шевченко в коментарі