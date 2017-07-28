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Троян спростував інформацію про своє затримання - ЗМІ

28.07.2017 15:20
Раніше ЗМІ повідомляли, що заступника голови МВС спіймали на хабарі в 2 млн грн
Троян спростував інформацію про своє затримання - ЗМІ
Вадим Троян (фото - facebook.com/vadim.troyan)
Заступник глави МВС  Вадим Троян  спростував інформації про своє затримання за хабар. Про це він сказав в коментарі 112.ua.

"Якби так було б, уявити можна тільки, яке було б кіно", - сказав Троян.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трояна спіймали на хабарі в 2 млн грн.

Вчора, 27 липня, прес-секретар МВС Артем Шевченко в коментарі LIGA.net також спростував цю інформацію.

Сьогодні, 28 липня, управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури спільно зі слідчими ГПУ і співробітниками СБУ затримали заступника керівника громадської організації і громадянина України, які в змові з помічником чиновника МВС вимагали від представника підприємства 1,5 млн гривень.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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