Троян назвав "розводом" інформацію про своє затримання

Заступник глави МВС

Про це він написав у

"П'ятнична рубрика "Продажні менти". Сьогодні в головній ролі я. Нібито зазіхнув на 2 мільйони, мене взяли, шиють корупцію. За фактом, продовжую відпустку і привожу себе в форму. Спасибі всім, хто не повівся на цей розвод", - написав

Троян.





"Процесуальні слідчі дії бувають різні. Брав і буду приймати в них участь", - додав він.





У прес-службі МВС повідомили, що "інформація сумнівних медіа-ресурсів, про те, що Вадима Трояна "спіймали на хабарі в 2 мільйони гривень", не відповідає дійсності".





Там відзначили, що Троян, який зараз перебуває у відпустці, "дійсно недавно брав участь в слідчих діях у одному з кримінальних проваджень, але поки ніякі підозри йому не вручалися і йому про це не повідомлялося".





Раніше ЗМІ повідомили, що Троян затриманий на хабарі.



