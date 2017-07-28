Троян назвав "розводом" інформацію про своє затримання
28.07.2017 17:02
Раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови МВС затриманий на хабарі
Заступник глави МВС Вадим Троян спростував інформацію про своє затримання на хабарі. Про це він написав у Facebook.
"П'ятнична рубрика "Продажні менти". Сьогодні в головній ролі я. Нібито зазіхнув на 2 мільйони, мене взяли, шиють корупцію. За фактом, продовжую відпустку і привожу себе в форму. Спасибі всім, хто не повівся на цей розвод", - написав Троян.
"Процесуальні слідчі дії бувають різні. Брав і буду приймати в них участь", - додав він.
У прес-службі МВС повідомили, що "інформація сумнівних медіа-ресурсів, про те, що Вадима Трояна "спіймали на хабарі в 2 мільйони гривень", не відповідає дійсності".
Там відзначили, що Троян, який зараз перебуває у відпустці, "дійсно недавно брав участь в слідчих діях у одному з кримінальних проваджень, але поки ніякі підозри йому не вручалися і йому про це не повідомлялося".
Раніше ЗМІ повідомили, що Троян затриманий на хабарі.
Сьогодні, 28 липня управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури спільно зі слідчими ГПУ і співробітниками СБУ затримали заступника керівника громадської організації і громадянина України, які в змові з помічником чиновника МВС вимагали від представника підприємства 1,5 млн гривень.
"П'ятнична рубрика "Продажні менти". Сьогодні в головній ролі я. Нібито зазіхнув на 2 мільйони, мене взяли, шиють корупцію. За фактом, продовжую відпустку і привожу себе в форму. Спасибі всім, хто не повівся на цей розвод", - написав Троян.
"Процесуальні слідчі дії бувають різні. Брав і буду приймати в них участь", - додав він.
У прес-службі МВС повідомили, що "інформація сумнівних медіа-ресурсів, про те, що Вадима Трояна "спіймали на хабарі в 2 мільйони гривень", не відповідає дійсності".
Там відзначили, що Троян, який зараз перебуває у відпустці, "дійсно недавно брав участь в слідчих діях у одному з кримінальних проваджень, але поки ніякі підозри йому не вручалися і йому про це не повідомлялося".
Раніше ЗМІ повідомили, що Троян затриманий на хабарі.
Сьогодні, 28 липня управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури спільно зі слідчими ГПУ і співробітниками СБУ затримали заступника керівника громадської організації і громадянина України, які в змові з помічником чиновника МВС вимагали від представника підприємства 1,5 млн гривень.
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