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Троян назвав "розводом" інформацію про своє затримання

28.07.2017 17:02
Раніше ЗМІ повідомили, що заступник голови МВС затриманий на хабарі
Троян назвав "розводом" інформацію про своє затримання
Заступник глави МВС  Вадим Троян спростував інформацію про своє затримання на хабарі. Про це він написав у Facebook.

"П'ятнична рубрика "Продажні менти". Сьогодні в головній ролі я. Нібито зазіхнув на 2 мільйони, мене взяли, шиють корупцію. За фактом, продовжую відпустку і привожу себе в форму. Спасибі всім, хто не повівся на цей розвод", - написав Троян.

"Процесуальні слідчі дії бувають різні. Брав і буду приймати в них участь", - додав він.

У прес-службі МВС повідомили, що "інформація сумнівних медіа-ресурсів, про те, що Вадима Трояна "спіймали на хабарі в 2 мільйони гривень", не відповідає дійсності".

Там відзначили, що Троян, який зараз перебуває у відпустці, "дійсно недавно брав участь в слідчих діях у одному з кримінальних проваджень, але поки ніякі підозри йому не вручалися і йому про це не повідомлялося".

Раніше ЗМІ повідомили, що Троян затриманий на хабарі.

Сьогодні, 28 липня управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури спільно зі слідчими ГПУ і співробітниками СБУ затримали заступника керівника громадської організації і громадянина України, які в змові з помічником чиновника МВС вимагали від представника підприємства 1,5 млн гривень.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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