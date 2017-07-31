Число заручників в Донбасі збільшилося до 137 осіб - СБУ

Кількість заручників зросла за рахунок цивільних осіб, викрадених бойовиками на лінії розмежування, відзначили в спецслужбі

Кількість українців у заручниках у підконтрольних Кремлю бойовиків за останні дні збільшилася до 137 осіб. Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив радник глави СБУ Юрій Тандыт.



"На сьогоднішній день 137 громадян України є заручниками. На жаль, ця цифра за останні дні зросла завдяки тому, що з боку ОРДЛО терористи, що затримують наших співгромадян, утримують їх незаконно, звинувачують звичайних цивільних осіб у злочинах, яких вони не скоювали", - сказав він.



Тандыт уточнив, що число заручників бойовиків збільшилося за рахунок викрадених цивільних, які перетинали лінію розмежування і не мали при собі зброї.



Радник глави СБУ нагадав, що таким же чином восени 2016 року було викрадено суддю





Віталія Руденка , який їхав в ООЛО на похорон батька під гарантії безпеки з боку кремлівських найманців. "Як тільки він виїхав за лінію зіткнення, його тут же затримали. Він багато місяців незаконно утримувався там. З самого початку українська делегація в Мінську боролася за його звільнення", - зазначив Тандіт.







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повідомила , що терористи незаконно утримують в ОРДЛО 132 людини.



29 липня 2017 року стало відомо про звільнення з полону бойовиків двох чоловік.

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