Російський суд засудив 61-річного українця до 12 років в'язниці

Суд засудив 61-річного українця Олексія Сізоновича до 12 років колонії суворого режиму і штрафу. Про це повідомляє

"Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив 61-річного громадянина України Олексія Сізоновича до 12 років позбавлення волі і штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - наголошується в повідомленні.





Його звинуватили в тому, що він нібито планував теракти в Ростовській області.





Сізоновича засудили за кількома статтями - підготовка теракту (ч. 1 ст. 30 і ч. 2 ст. 205 КК РФ), незаконний обіг вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 222.1 КК РФ) і незаконний перетин кордону Росії (ч. 1 ст

. 322 КК РФ).





Адвокат Сізоновича попросила пом'якшити покарання, враховуючи вік підсудного, його стан здоров'я.



