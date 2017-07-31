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Російський суд засудив 61-річного українця до 12 років в'язниці

31.07.2017 13:28
Олексія Сізоновича звинуватили в нібито плануванні терактів в Ростовській області
Російський суд засудив 61-річного українця до 12 років в'язниці
Олексій Сізонович (фото - zona.media)
Суд засудив 61-річного українця Олексія Сізоновича до 12 років колонії суворого режиму і штрафу. Про це повідомляє Дождь.

"Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив 61-річного громадянина України Олексія Сізоновича до 12 років позбавлення волі і штрафу в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - наголошується в повідомленні.

Його звинуватили в тому, що він нібито планував теракти в Ростовській області.

Сізоновича засудили за кількома статтями - підготовка теракту (ч. 1 ст. 30 і ч. 2 ст. 205 КК РФ), незаконний обіг вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 222.1 КК РФ) і незаконний перетин кордону Росії (ч. 1 ст . 322 КК РФ).

Адвокат Сізоновича попросила пом'якшити покарання, враховуючи вік підсудного, його стан здоров'я.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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