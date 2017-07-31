Горбатюк: Луценко не реагує на заяву у справі Столярчука
31.07.2017 15:33
За словами прокурора, він написав заяву про можливий злочин заступника з питань слідства ще 21 липня. Термін розгляду - 24 години
Сергій Горбатюк
Генеральний прокурор Юрій Луценко досі не відреагував на заяву про злочин свого заступника з питань слідства Юрія Столярчука. Про це повідомив керівник Департаменту спецрозслідування Сергій Горбатюк, який і подав заяву, передає Укрінформ.
"Я написав заяву 21 липня. Термін розгляду для заяви про злочин - 24 години. На даний час реакції на неї немає", - сказав він.
Горбатюк уточнив, що в заяві виклав інформацію про систематичне використання Столярчуком своїх повноважень для зміни слідчих підрозділів, щоб таким чином усунути слідчих, які не виконують вказівок, спрямованих на уникнення відповідальності фігурантами кримінальних справ.
Керівник Департаменту спецрозслідування вважає, що дії заступника генпрокурора підпадають під дію ст. 343 КК - втручання в діяльність працівника правоохоронного органу з метою прийняття неправомірних рішень. Також Горбатюк відмовляється виконувати "злочинні накази" Столярчука, посилаючись на ст. 43 КК.
За словами Горбатюка, саме тому він не передає Головному слідчому управлінню ГПУ два кримінальні провадження стосовно голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, як того вимагає заступник генпрокурора з питань слідства.
У свою чергу, Столярчук поскаржився в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів на невиконання Горбатюком його рішення про передачу вказаних кримінальних проваджень.
27 липня Горбатюк заявив про втручання замгенпрокурора Юрія Столярчука в діяльність слідчих прокурорів, відповідну заяву він направив Луценку.
"Я написав заяву 21 липня. Термін розгляду для заяви про злочин - 24 години. На даний час реакції на неї немає", - сказав він.
Горбатюк уточнив, що в заяві виклав інформацію про систематичне використання Столярчуком своїх повноважень для зміни слідчих підрозділів, щоб таким чином усунути слідчих, які не виконують вказівок, спрямованих на уникнення відповідальності фігурантами кримінальних справ.
Керівник Департаменту спецрозслідування вважає, що дії заступника генпрокурора підпадають під дію ст. 343 КК - втручання в діяльність працівника правоохоронного органу з метою прийняття неправомірних рішень. Також Горбатюк відмовляється виконувати "злочинні накази" Столярчука, посилаючись на ст. 43 КК.
За словами Горбатюка, саме тому він не передає Головному слідчому управлінню ГПУ два кримінальні провадження стосовно голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, як того вимагає заступник генпрокурора з питань слідства.
У свою чергу, Столярчук поскаржився в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів на невиконання Горбатюком його рішення про передачу вказаних кримінальних проваджень.
27 липня Горбатюк заявив про втручання замгенпрокурора Юрія Столярчука в діяльність слідчих прокурорів, відповідну заяву він направив Луценку.
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