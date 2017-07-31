Горбатюк: Луценко не реагує на заяву у справі Столярчука

Генеральний прокурор

"Я написав заяву 21 липня. Термін розгляду для заяви про злочин - 24 години. На даний час реакції на неї немає", - сказав він.





Горбатюк уточнив, що в заяві виклав інформацію про систематичне використання Столярчуком своїх повноважень для зміни слідчих підрозділів, щоб таким чином усунути слідчих, які не виконують вказівок, спрямованих на уникнення відповідальності фігурантами кримінальних справ.





Керівник Департаменту спецрозслідування вважає, що дії заступника генпрокурора підпадають під дію ст.

343 КК - втручання в діяльність працівника правоохоронного органу з метою прийняття неправомірних рішень.

Також Горбатюк відмовляється виконувати "злочинні накази" Столярчука, посилаючись на ст.

43 КК.





За словами Горбатюка, саме тому він не передає Головному слідчому управлінню ГПУ два кримінальні провадження стосовно голови Апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, як того вимагає заступник генпрокурора з питань слідства.





У свою чергу, Столярчук поскаржився в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів на невиконання Горбатюком його рішення про передачу вказаних кримінальних проваджень.



