В офісі Гужви могли знайти секретні дані Міноборони - СБУ

У справі головного редактора видання Страна.ua Ігоря Гужви з'явилася нова подробиця.





У визначенні Печерського райсуду від 27 липня йдеться про те, що СБУ знайшла в офісі ресурсу дані, які можуть бути секретною інформацією Міноборони.

Зараз ці дані перевіряють, ведеться досудове слідство щодо провадження ч. 1 ст.

328 КК (розголошення державної таємниці), яке має реєстраційний номер 22017101110000162.





Повідомляється, що 22 червня під час обшуку в офісі видання правоохоронці знайшли флеш-накопичувач Kingston з написами "CN062806 5V 05360-307, А00LF", на якому пізніше виявили електронні документи "з відомостями, які, можливо, представляють державну таємницю".





"У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що частина вищезгаданих документів... зберігалися на ПЕОМ 18052 з магнітними жорсткими дисками №1152 і №1150, які перебувають у володінні юридичної особи - Міноборони", - повідомляє слідство.





СБУ запросило у суду право перевірки персональної електронно-обчислювальної машини в будівлі Міноборони з зазначеними накопичувачами для проведення експертного дослідження.

Запит був задоволений, хоча представник міністерства заперечував.





22 червня 2017 року близько 21:00 правоохоронці за підозрою в "вимаганні та отриманні" хабара затримали головного редактора сайту Страна.ua Ігоря Гужву разом з помічником

Нардеп Радикальної партії Дмитро Лінько стверджує, що редакція видання нібито вимагала гроші за нерозміщення компромату в мережі.

Гужва говорить, що "люди Лінька" нібито самі запропонували $20 тисяч за те, щоб текст про конфлікт оточення нардепа і радника глави МВС Іллі Ківи прибрали з сайту.





Гужві обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою 544 тисяч гривень, які були внесені 27 червня.



