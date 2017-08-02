Чотири країни приєдналися до продовження санкцій ЄС проти Росії

У червні 2017-го Рада Євросоюзу продовжила секторальні санкції проти РФ до 31 січня 2018 року

Україна, Норвегія, Албанія і Чорногорія приєдналися до рішення Ради Євросоюзу від 28 червня 2017 року про продовження секторальних економічних санкцій проти держави-агресора Росії, введених в зв'язку з агресією Кремля проти України, до 31 січня 2018 го. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ





Федеріки Могеріні , опублікованій на сайті ЄС. "Країни-кандидати (на вступ до ЄС) Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, член Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейського економічного простору, і Україна приєднуються до рішення Ради", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що

країни, які приєдналися, приведуть свою національну політику у відповідність з даним рішенням.







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28 липня 2017 року повідомлялося , що Україна і ще чотири країни приєдналися до продовженим на рік санкцій ЄС проти тимчасово анексованих Криму і Севастополя.

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