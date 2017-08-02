Чотири країни приєдналися до продовження санкцій ЄС проти Росії
02.08.2017 17:12
У червні 2017-го Рада Євросоюзу продовжила секторальні санкції проти РФ до 31 січня 2018 року
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Україна, Норвегія, Албанія і Чорногорія приєдналися до рішення Ради Євросоюзу від 28 червня 2017 року про продовження секторальних економічних санкцій проти держави-агресора Росії, введених в зв'язку з агресією Кремля проти України, до 31 січня 2018 го. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні, опублікованій на сайті ЄС.
"Країни-кандидати (на вступ до ЄС) Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, член Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейського економічного простору, і Україна приєднуються до рішення Ради", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що країни, які приєдналися, приведуть свою національну політику у відповідність з даним рішенням.
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"Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.
28 липня 2017 року повідомлялося, що Україна і ще чотири країни приєдналися до продовженим на рік санкцій ЄС проти тимчасово анексованих Криму і Севастополя.
"Країни-кандидати (на вступ до ЄС) Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, член Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейського економічного простору, і Україна приєднуються до рішення Ради", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що країни, які приєдналися, приведуть свою національну політику у відповідність з даним рішенням.
Читайте також: США: Нічого не поробиш з санкціями без виконання Мінська Росією
"Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в повідомленні.
28 липня 2017 року повідомлялося, що Україна і ще чотири країни приєдналися до продовженим на рік санкцій ЄС проти тимчасово анексованих Криму і Севастополя.
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