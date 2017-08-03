Вступив в силу новий закон про Конституційний суд

Оновлений регламент і структура КСУ повинні бути затверджені до 3 листопада

Сьогодні, 3 серпня, вступив в силу оновлений закон про Конституційний суд, який довгий час обговорювався і був прийнятий зі скандалом. Вчора текст документа був опублікований в Голосі України - офіційному віснику Верховної Ради.

У документі прописана методика переформатування органу, його повноважень, вводиться конкурс для кандидатів в судді КСУ, відповідальність за невиконання рішень суду. Також закон регламентує процедури розгляду конституційної скарги.

Раніше в якості принципових нововведень в законі президент Петро Порошенко зазначив "абсолютно прозорий конкурсний відбір", завдяки якому у громадськості з'явиться можливість ознайомитися з тим чи іншим кандидатом у судді, а також можливість будь-якій юридичній (крім представників держави або місцевого самоврядування) або фізичній особі подати скаргу в КСУ.

Згідно закону, суд має право видавати забезпечувальні накази, а також припиняти дію будь-якої сумнівної в конституційному плані законодавчої норми.

З експертизою в конституційних процесах за скаргами до 2020 року буде допомагати інститут іноземного спецрадника.



За новою редакцією закону, робота КСУ буде проходити в складі шести колегій, двох сенатів і Великої палати відомства.

Крім того, значно зросте зарплата діючих суддів КСУ - до 120 тисяч гривень на місяць, і суддів КСУ у відставці (довічно близько 60 тис грн).

13 липня 2017 року Рада прийняла нову редакцію закону про КСУ на заміщення діючої, яка набрала чинності в 1996-му.

Низка правозахисних організацій звернулася до президента із закликом не підписувати закон про КСУ через закладену в ньому процедуру відкритого голосування парламенту за кандидатуру омбудсмена. Заміна таємної процедури відкритою сталася нібито помилково під час обговорення в Раді у другому читанні поправок до законопроекту. Президент відгукнувся і заявив, що внесе на розгляд парламенту пропозиції щодо змін до законодавства про омбудсмена. Порошенко підписав закон 31 липня.

Перша сторінка опублікованого 2 серпня 2017 року закону:





Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.