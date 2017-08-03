Розенблат збирав дані про видобувачів бурштину в області - ЗМІ

Нардеп під приводом допомоги місцевим жителям зібрав інформацію про всі компанії в Житомирській області, які займаються видобутком бурштину

Народний депутат Борислав Розенблат зібрав дані про всі компанії, які отримали ліцензії на видобуток бурштину в Житомирській області. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на наявні звернення нардепа до Державної служби геології.

Листи Розенблат аргументував тим, що до нього звертаються мешканці області через проблеми незаконної видачі ліцензій на видобуток бурштину.



Посилаючись на це, Розенблат просив Держгеонадра надати йому, наприклад, перелік спецдозволів на видобуток бурштину, виданих протягом 2016-2017 років, а також надати перелік суб'єктів, які видобувають бурштин.

В іншому зверненні Розенблат ставить під сумнів законність видачі дозволів на користування надрами в 2015-2017 році.

24 липня нардеп, що фігурує в так званій янтарній справі, заявив, що його сім'я внесла за нього встановлену судом заставу в розмірі 7 млн грн.