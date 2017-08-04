Окупанти в Криму дали українцю Балуху майже 4 роки в'язниці

Вранці місцевому жителю Криму, який відмовився жити за правилами російських окупантів і вивісив на своєму будинку український прапор, зачитали вирок

Сьогодні, 4 серпня, підконтрольний Кремлю "суд" у тимчасово окупованому Криму засудив проукраїнського місцевого жителя Володимира Балуха до трьох років і семи місяців колонії загального режиму, а також зобов'язав його виплатити штраф розміром 10 тисяч рублів. Про це агентству

РФ окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації півострова Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Проти РФ були введені персональні та секторальні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році Рада визнала Держдуму РФ нелегітимною.

Відео: Youtube /Crimean Human Rights Group

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