Окупанти в Криму дали українцю Балуху майже 4 роки в'язниці
04.08.2017 12:27
Вранці місцевому жителю Криму, який відмовився жити за правилами російських окупантів і вивісив на своєму будинку український прапор, зачитали вирок
Володимир Балух (фото - crimeahrg.org)
Сьогодні, 4 серпня, підконтрольний Кремлю "суд" у тимчасово окупованому Криму засудив проукраїнського місцевого жителя Володимира Балуха до трьох років і семи місяців колонії загального режиму, а також зобов'язав його виплатити штраф розміром 10 тисяч рублів. Про це агентству Крым.Реалии повідомив кримчанин Михайло Батрак, який був присутній на судилищі.
"Прокурор" просив для нього п'ять років і один місяць в'язниці. Його звинувачують в "зберіганні боєприпасів і вибухових речовин".
Балух заявив про політичний характер звинувачень російських окупантів.
Читайте також: Суд окупантів в Криму: відсутність адвоката - не порушення прав
Кримчанин Володимир Балух відомий проукраїнською позицією, раніше він неодноразово піддавався переслідуванню з боку окупаційної влади як в адміністративному, так і кримінальному порядку. Над дахом його будинку з грудня 2013 року висить український прапор. З цієї та інших "причин" в будинку у нього і родичів окупанти проводили обшуки. У квітні 2015 го з даху будинку намагалися зняти прапор, звинуватили в "образі співробітника поліції" і засудили до 320 годин робіт.
ФСБ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Окупанти з'явилися до нього в будинок в село Серебрянка Роздольненського району, де він проживав з матір'ю, і під час обшуку "знайшли" на горищі 90 патронів і тротилові шашки, а також зажадали зняти з будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Читайте також: Український політв'язень в Криму заявив про дискримінацію
"Прокурор" просив для нього п'ять років і один місяць в'язниці. Його звинувачують в "зберіганні боєприпасів і вибухових речовин".
Балух заявив про політичний характер звинувачень російських окупантів.
Читайте також: Суд окупантів в Криму: відсутність адвоката - не порушення прав
Кримчанин Володимир Балух відомий проукраїнською позицією, раніше він неодноразово піддавався переслідуванню з боку окупаційної влади як в адміністративному, так і кримінальному порядку. Над дахом його будинку з грудня 2013 року висить український прапор. З цієї та інших "причин" в будинку у нього і родичів окупанти проводили обшуки. У квітні 2015 го з даху будинку намагалися зняти прапор, звинуватили в "образі співробітника поліції" і засудили до 320 годин робіт.
ФСБ затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Окупанти з'явилися до нього в будинок в село Серебрянка Роздольненського району, де він проживав з матір'ю, і під час обшуку "знайшли" на горищі 90 патронів і тротилові шашки, а також зажадали зняти з будинку табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".
Читайте також: Український політв'язень в Криму заявив про дискримінацію
РФ окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації півострова Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Проти РФ були введені персональні та секторальні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році Рада визнала Держдуму РФ нелегітимною.
Відео: Youtube /Crimean Human Rights Group
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
03.08.2017 17:30
-
03.08.2017 15:03
-
03.08.2017 14:50
-
03.08.2017 14:28
-
03.08.2017 13:31
-
1344
-
446
-
308
-
300
-
265
Новости партнеров