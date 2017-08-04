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Ситник: Одеське управління НАБУ почне роботу без керівника

04.08.2017 13:13
Главу регіонального управління антикорупційного бюро зі скандалами намагалися обрати в приморському місті чотири рази - поки безрезультатно
Ситник: Одеське управління НАБУ почне роботу без керівника
Артем Ситник і Назар Холодницький
В Одеському територіальному управлінні Національного антикорупційного бюро, де ніяк не можуть обрати керівника, почнуть працювати під управлінням його заступника. Про це на спільному з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким  брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"Керівника у нас не вийшло відібрати ні з першої, ні з другої, ні з третьої, ні з четвертої спроби. І тому ми вирішили трохи порушити нашу традицію і відкрити територіальне управління, не маючи фактично керівника, а маючи тільки заступника керівника", - сказав він.

За словами глави бюро, необхідність в старті роботи регіонального управління НАБУ давно назріла, тому що на стадії активного розслідування в Одеському регіоні є "цілий ряд справ".

"І без оперативної підтримки тут ці справи так швидко не будуть направлені до суду, як цього хотілося б", - пояснив Ситник.

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13 січня 2017 року конкурсна комісія НАБУ рекомендувала до призначення директором Одеського ТУ НАБУ Дмитра Руденка. Таке рішення викликало обурення у громадськості і правозахисників, оскільки Руденко був причетний до переслідування вінницького правозахисника Дмитра Гройсмана. У квітні 2016-го відхилили кандидатуру Семена Кривоноса, який виявився фігурантом кримінальної справи.

Повноваження Одеського ТУ НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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