Ситник: Одеське управління НАБУ почне роботу без керівника

В Одеському територіальному управлінні Національного антикорупційного бюро, де ніяк не можуть обрати керівника, почнуть працювати під управлінням його заступника. Про це на спільному з головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

"Керівника у нас не вийшло відібрати ні з першої, ні з другої, ні з третьої, ні з четвертої спроби. І тому ми вирішили трохи порушити нашу традицію і відкрити територіальне управління, не маючи фактично керівника, а маючи тільки заступника керівника", -

сказав він.





За словами глави бюро, необхідність в старті роботи регіонального управління НАБУ давно назріла, тому що на стадії активного розслідування в Одеському регіоні є "цілий ряд справ".





"І без оперативної підтримки тут ці справи так швидко не будуть направлені до суду, як цього хотілося б", - пояснив Ситник.





13 січня 2017 року конкурсна комісія НАБУ рекомендувала до призначення директором Одеського ТУ НАБУ Дмитра Руденка.

Таке рішення викликало обурення у громадськості і правозахисників, оскільки Руденко був причетний до переслідування вінницького правозахисника Дмитра Гройсмана.

У квітні 2016-го відхилили кандидатуру Семена Кривоноса, який виявився фігурантом кримінальної справи.





Повноваження Одеського ТУ НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.



