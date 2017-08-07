USD:  25.70  25.95   EUR:  30.17  30.69  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Після запитів про перевірку НАЗК візьметься за 220 чиновників

07.08.2017 11:31
На відміну від більш двох сотень колег, 156 чиновників уникли повноформатних перевірок електронних декларацій
Після запитів про перевірку НАЗК візьметься за 220 чиновників
Національне агентство з питань запобігання корупції анонсувало повну перевірку 265 декларацій про доходи та майно 220 чиновників за 2015-2016 роки. Про це повідомила прес-служба НАЗК

Як уточнили в прес-службі, станом на серпень були оброблені 376 звернень від фізичних або юридичних осіб, з ЗМІ та інших джерел.

Відмовлено в проведенні повної перевірки 156 суб'єктів декларування.

Натисніть, щоб збільшити:


Читайте також: НАЗК проведе експертизу реєстру е-декларацій

14 липня 2017 року НАЗК через майже два місяці винесло перші рішення за результатами повних перевірок е-декларацій чиновників.

20 липня повідомлялося, що в ході повної перевірки е-декларацій дев'яти членів уряду за 2015 рік не було знайдено порушень. 28 липня НАЗК рапортував, що порушень в деклараціях прем'єр-міністра Володимира Гройсмана  та міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового немає, проте вони є в документах глави МЗС Павла Клімкіна, віце-прем'єра з питань євроінтеграції  Іванны Климпуш-Цинцадзе і деяких нардепів.

Читайте також: НАЗК просить вжити заходів: в деклараціях суддів знайдені порушення

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у TwitterFacebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
Новости партнеров
Исчезнувшие
 