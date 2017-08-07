Після запитів про перевірку НАЗК візьметься за 220 чиновників

На відміну від більш двох сотень колег, 156 чиновників уникли повноформатних перевірок електронних декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції анонсувало повну перевірку 265 декларацій про доходи та майно 220 чиновників за 2015-2016 роки. Про це повідомила прес-служба НАЗКЯк уточнили в прес-службі, станом на серпень були оброблені 376 звернень від фізичних або юридичних осіб, з ЗМІ та інших джерел.Відмовлено в проведенні повної перевірки 156 суб'єктів декларування.





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