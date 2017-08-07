Після запитів про перевірку НАЗК візьметься за 220 чиновників
07.08.2017 11:31
На відміну від більш двох сотень колег, 156 чиновників уникли повноформатних перевірок електронних декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції анонсувало повну перевірку 265 декларацій про доходи та майно 220 чиновників за 2015-2016 роки. Про це повідомила прес-служба НАЗК
Як уточнили в прес-службі, станом на серпень були оброблені 376 звернень від фізичних або юридичних осіб, з ЗМІ та інших джерел.
Відмовлено в проведенні повної перевірки 156 суб'єктів декларування.
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14 липня 2017 року НАЗК через майже два місяці винесло перші рішення за результатами повних перевірок е-декларацій чиновників.
20 липня повідомлялося, що в ході повної перевірки е-декларацій дев'яти членів уряду за 2015 рік не було знайдено порушень. 28 липня НАЗК рапортував, що порушень в деклараціях прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового немає, проте вони є в документах глави МЗС Павла Клімкіна, віце-прем'єра з питань євроінтеграції Іванны Климпуш-Цинцадзе і деяких нардепів.
Читайте також: НАЗК просить вжити заходів: в деклараціях суддів знайдені порушення
Як уточнили в прес-службі, станом на серпень були оброблені 376 звернень від фізичних або юридичних осіб, з ЗМІ та інших джерел.
Відмовлено в проведенні повної перевірки 156 суб'єктів декларування.
Натисніть, щоб збільшити:
Читайте також: НАЗК проведе експертизу реєстру е-декларацій
14 липня 2017 року НАЗК через майже два місяці винесло перші рішення за результатами повних перевірок е-декларацій чиновників.
20 липня повідомлялося, що в ході повної перевірки е-декларацій дев'яти членів уряду за 2015 рік не було знайдено порушень. 28 липня НАЗК рапортував, що порушень в деклараціях прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового немає, проте вони є в документах глави МЗС Павла Клімкіна, віце-прем'єра з питань євроінтеграції Іванны Климпуш-Цинцадзе і деяких нардепів.
Читайте також: НАЗК просить вжити заходів: в деклараціях суддів знайдені порушення
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