Антикорупційна група GRECO: Від України чекають плоди реформ

Незважаючи на успіхи в ході впровадження перспективних актікоррупціонних реформ, Україна повинна показати реальні результати їх роботи, а найактуальнішим завданням як і раніше є боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади і забезпечення рівності українців перед законом.

Про це йдеться у висновках аналітиків створених Радою Європи Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO).





Аналітики заявили, що затримки з реформами можуть зупинити розвиток країни і сприяти відкату назад, і закликали Київ проявити політичну волю на шляху ефективної реалізації реформ.





GRECO стверджує, що ключ до успіху - в заходах, в тому числі регуляторного характеру, для посилення незалежності та неупередженості Національного агентства з запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.





В ЄС розкритикували спроби влади обмежити повноваження НАБУ, зволікання з позбавленням імунітету нардепів-фігурантів кримінальних справ, а також закликали показати прогрес у зміцненні "професіоналізму, доброчесності та відповідальності" представників судової влади.





Аналітики GRECO похвалили динаміку політики відкритості парламенту, але побажали, щоб влада також поліпшила прозорість самого процесу законотворчості (по частині регулювання лобіювання, захід конфлікту інтересів).





Крім того, єврочиновники визнали позитивним моментом впровадження нового законодавства про судову владу і прокуратуру, закликавши забезпечити незалежність представників цієї сфери, щоб не допустити впливу на процес призначення чиновників і їх роботи.





"Приділити належну увагу перегляду порядку призначення та звільнення з посади генпрокурора, щоб зробити цей процес більш стійким до політичного впливу і більш зосередженим на об'єктивних критеріях професійних якостей кандидатів", - уточнили в організації.





"GRECO запрошує органи влади України надати звіт про заходи, вжиті для реалізації наведених вище рекомендацій, до 31 грудня 2018 року", - підсумували в організації.





Повний звіт доступний українською мовою в