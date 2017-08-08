USD:  25.64  25.91   EUR:  30.09  30.62  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

НАБУ веде три справи проти чиновників НАЗК, але не про зарплати

08.08.2017 17:17
Провадження стосуються можливого привласнення майна та декларування недостовірної інформації, проте підозрюваних по ним поки немає
НАБУ веде три справи проти чиновників НАЗК, але не про зарплати
НАБУ розслідує три кримінальні провадження проти посадових осіб Нацагентства з питань запобігання корупції, але вони не стосуються можливого безпідставного нарахування і виплати зарплат керівництву НАЗК. Про це йдеться у відповіді Національного антикорупційного бюро на запит Української правди.

"Детективи Головного підрозділу детективів НАБУ здійснюють досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях щодо дій посадових осіб НАЗК", - йдеться в документі.

У бюро відзначають, що два з цих проваджень відкриті по ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Третє провадження розслідується за ст. 366-1 КК, тобто стосується декларування недостовірної інформації.

У НАБУ підкреслили, що в рамках цих розслідувань "повідомлення про підозру посадовим особам, не здійснено". Прізвища можливих фігурантів проваджень у відомстві називати відмовилися.

У документі також зазначено, що детективи не розслідують можливе безпідставне нарахування та виплату зарплат главі та членам НАЗК.



Фото: pravda.com.ua

Як повідомили в НАБУ, Кабмін на запит бюро від 3 травня 2017 року відповів, що не давав дозволу на преміювання членів Нацагентства.

Також в Антикорупційному бюро зазначили, що восени 2016-го за підсумками аналітичного оцінювання виявили "правові колізії та прогалини в чинному законодавстві, які зробили можливими нарахування та виплати премій членам НАЗКвсупереч принципам бюджетної системи".

"З метою усунення зазначених проблем НАБУ звернулося з відповідними пропозиціями до Нацагентства з питань державної служби", - йдеться в документі.

У квітні 2017 року глава НАЗК Наталія Корчак заявила, що в липні, серпні та вересні минулого року членам агентства була нарахована премія в розмірі 250% від посадового окладу, який на той час становив близько 30 тисяч грн.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, та Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
Новости партнеров
Прокурорская проверка
 