НАБУ веде три справи проти чиновників НАЗК, але не про зарплати
08.08.2017 17:17
Провадження стосуються можливого привласнення майна та декларування недостовірної інформації, проте підозрюваних по ним поки немає
НАБУ розслідує три кримінальні провадження проти посадових осіб Нацагентства з питань запобігання корупції, але вони не стосуються можливого безпідставного нарахування і виплати зарплат керівництву НАЗК. Про це йдеться у відповіді Національного антикорупційного бюро на запит Української правди.
"Детективи Головного підрозділу детективів НАБУ здійснюють досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях щодо дій посадових осіб НАЗК", - йдеться в документі.
У бюро відзначають, що два з цих проваджень відкриті по ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
Третє провадження розслідується за ст. 366-1 КК, тобто стосується декларування недостовірної інформації.
У НАБУ підкреслили, що в рамках цих розслідувань "повідомлення про підозру посадовим особам, не здійснено". Прізвища можливих фігурантів проваджень у відомстві називати відмовилися.
У документі також зазначено, що детективи не розслідують можливе безпідставне нарахування та виплату зарплат главі та членам НАЗК.
Також в Антикорупційному бюро зазначили, що восени 2016-го за підсумками аналітичного оцінювання виявили "правові колізії та прогалини в чинному законодавстві, які зробили можливими нарахування та виплати премій членам НАЗКвсупереч принципам бюджетної системи".
"З метою усунення зазначених проблем НАБУ звернулося з відповідними пропозиціями до Нацагентства з питань державної служби", - йдеться в документі.
У квітні 2017 року глава НАЗК Наталія Корчак заявила, що в липні, серпні та вересні минулого року членам агентства була нарахована премія в розмірі 250% від посадового окладу, який на той час становив близько 30 тисяч грн.
"Детективи Головного підрозділу детективів НАБУ здійснюють досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях щодо дій посадових осіб НАЗК", - йдеться в документі.
У бюро відзначають, що два з цих проваджень відкриті по ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).
Третє провадження розслідується за ст. 366-1 КК, тобто стосується декларування недостовірної інформації.
У НАБУ підкреслили, що в рамках цих розслідувань "повідомлення про підозру посадовим особам, не здійснено". Прізвища можливих фігурантів проваджень у відомстві називати відмовилися.
У документі також зазначено, що детективи не розслідують можливе безпідставне нарахування та виплату зарплат главі та членам НАЗК.
Фото: pravda.com.uaЯк повідомили в НАБУ, Кабмін на запит бюро від 3 травня 2017 року відповів, що не давав дозволу на преміювання членів Нацагентства.
Також в Антикорупційному бюро зазначили, що восени 2016-го за підсумками аналітичного оцінювання виявили "правові колізії та прогалини в чинному законодавстві, які зробили можливими нарахування та виплати премій членам НАЗКвсупереч принципам бюджетної системи".
"З метою усунення зазначених проблем НАБУ звернулося з відповідними пропозиціями до Нацагентства з питань державної служби", - йдеться в документі.
У квітні 2017 року глава НАЗК Наталія Корчак заявила, що в липні, серпні та вересні минулого року членам агентства була нарахована премія в розмірі 250% від посадового окладу, який на той час становив близько 30 тисяч грн.
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