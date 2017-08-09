Холодницький: Найближчим часом Довгому оголосять підозру

Глава САП Назар Холодницький розповів, що прокурори і детективи вичитують підозру нардепу Олесю Довгому

Народному депутату від Волі народу

Олесю Довгому найближчим часом оголосять підозру. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Укрінформ.



"Прокурори і детективи вичитують підозру (Довгому, - ред.), і думаю, вона найближчим часом буде оголошена", - сказав Холодницький.







11 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого. За інформацією слідства, будучи секретарем Київради, Довгий з порушенням регламенту виділив земельну ділянку близько 100 га фіктивному кооперативу. Ділянка була виділена в заповіднику Жуків острів. Збиток, за оцінкою прокуратури, склав понад 80 млн грн.





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