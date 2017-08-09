Холодницький: Найближчим часом Довгому оголосять підозру
09.08.2017 14:05
Глава САП Назар Холодницький розповів, що прокурори і детективи вичитують підозру нардепу Олесю Довгому
Назар Холодницький
Народному депутату від Волі народу Олесю Довгому найближчим часом оголосять підозру. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, повідомляє агентство Укрінформ.
"Прокурори і детективи вичитують підозру (Довгому, - ред.), і думаю, вона найближчим часом буде оголошена", - сказав Холодницький.
11 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого.
За інформацією слідства, будучи секретарем Київради, Довгий з порушенням регламенту виділив земельну ділянку близько 100 га фіктивному кооперативу. Ділянка була виділена в заповіднику Жуків острів. Збиток, за оцінкою прокуратури, склав понад 80 млн грн.
"Прокурори і детективи вичитують підозру (Довгому, - ред.), і думаю, вона найближчим часом буде оголошена", - сказав Холодницький.
11 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого.
За інформацією слідства, будучи секретарем Київради, Довгий з порушенням регламенту виділив земельну ділянку близько 100 га фіктивному кооперативу. Ділянка була виділена в заповіднику Жуків острів. Збиток, за оцінкою прокуратури, склав понад 80 млн грн.
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