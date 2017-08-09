Німців запитали, чи треба "тимчасово забути" про Крим: опитування

У частині Німеччини, яка була під радянською окупацією, схвалюють "паузу" в питанні повернення Криму значно більше людей, ніж на західних територіях

Громадяни Німеччини розділилися приблизно порівну в питанні про те, чи варто "поставити на паузу" питання деокупацію Кримського півострова, або ж необхідно розглядати його паралельно з проблемою тимчасово окупованих районів Донбасу. Про це





пише Die Welt з посиланням на результати опитування інституту Цівей. За даними дослідження, 43,2% опитаних німців вважають, що не можна закривати очі на захоплення Росією Криму. Тих громадян Німеччини, які згодні "на якийсь час забути" про цей злочин держави-агресора, трохи більше - 44,4% опитаних. Останні вважають, що для "нормалізації" відносини з Москвою слід спочатку вирішити "актуальніші" проблеми, ніж незаконна анексія півострова.



Експерти уточнили, що категорично не згодних "тимчасово пробачити" Кремлю захоплення Криму більше, ніж тих, хто підтримує такий варіант умиротворення агресора: 24,7% проти 17,4% респондентів. 12,4% опитаних не визначилися з позицією.







Читайте також: Клімкін розкритикував слова лідера німецьких лібералів про Крим 5 серпня 2017 року лідер німецьких лібералів Крістіан Лінднер заявив , що конфлікт навколо Криму слід "відмежувати" від інших тим, щоб "досягти прогресу на інших напрямках", і дозволити

Володимиру Путіну "зберегти обличчя". "зберегти обличчя". Політик вважає, що конфлікт слід заморозити.



Його підтримала кандидат у канцлери ФРН від Лівої партії Сара Вагенкнехт. "Насправді я висловив те, що багато хто думає", - заявив він, додавши, що це "давно вже реальна політика".



Таку позицію більше поділяють літні німці (старше 65 років) - 48,5% опитаних. Більшість молодого покоління у віці від 18 до 29 років не згодні з нею.



У Східній Німеччині заява Лінднера знайшла схвалення у 51,7% респондентів, тоді як в західній частині країни - лише у 42,6%.







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