Німців запитали, чи треба "тимчасово забути" про Крим: опитування
09.08.2017 14:37
У частині Німеччини, яка була під радянською окупацією, схвалюють "паузу" в питанні повернення Криму значно більше людей, ніж на західних територіях
Окупанти блокують в/ч в Криму, 2014 рік (фото - ЕРА)
Громадяни Німеччини розділилися приблизно порівну в питанні про те, чи варто "поставити на паузу" питання деокупацію Кримського півострова, або ж необхідно розглядати його паралельно з проблемою тимчасово окупованих районів Донбасу. Про це пише Die Welt з посиланням на результати опитування інституту Цівей.
За даними дослідження, 43,2% опитаних німців вважають, що не можна закривати очі на захоплення Росією Криму. Тих громадян Німеччини, які згодні "на якийсь час забути" про цей злочин держави-агресора, трохи більше - 44,4% опитаних. Останні вважають, що для "нормалізації" відносини з Москвою слід спочатку вирішити "актуальніші" проблеми, ніж незаконна анексія півострова.
Експерти уточнили, що категорично не згодних "тимчасово пробачити" Кремлю захоплення Криму більше, ніж тих, хто підтримує такий варіант умиротворення агресора: 24,7% проти 17,4% респондентів. 12,4% опитаних не визначилися з позицією.
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5 серпня 2017 року лідер німецьких лібералів Крістіан Лінднер заявив, що конфлікт навколо Криму слід "відмежувати" від інших тим, щоб "досягти прогресу на інших напрямках", і дозволити Володимиру Путіну "зберегти обличчя". Політик вважає, що конфлікт слід заморозити. Його підтримала кандидат у канцлери ФРН від Лівої партії Сара Вагенкнехт.
"Насправді я висловив те, що багато хто думає", - заявив він, додавши, що це "давно вже реальна політика".
Таку позицію більше поділяють літні німці (старше 65 років) - 48,5% опитаних. Більшість молодого покоління у віці від 18 до 29 років не згодні з нею.
У Східній Німеччині заява Лінднера знайшла схвалення у 51,7% респондентів, тоді як в західній частині країни - лише у 42,6%.
Читайте також: Деокупація Криму і Донбасу повинна йти паралельно - Чубаров
За даними дослідження, 43,2% опитаних німців вважають, що не можна закривати очі на захоплення Росією Криму. Тих громадян Німеччини, які згодні "на якийсь час забути" про цей злочин держави-агресора, трохи більше - 44,4% опитаних. Останні вважають, що для "нормалізації" відносини з Москвою слід спочатку вирішити "актуальніші" проблеми, ніж незаконна анексія півострова.
Експерти уточнили, що категорично не згодних "тимчасово пробачити" Кремлю захоплення Криму більше, ніж тих, хто підтримує такий варіант умиротворення агресора: 24,7% проти 17,4% респондентів. 12,4% опитаних не визначилися з позицією.
Читайте також: Клімкін розкритикував слова лідера німецьких лібералів про Крим
5 серпня 2017 року лідер німецьких лібералів Крістіан Лінднер заявив, що конфлікт навколо Криму слід "відмежувати" від інших тим, щоб "досягти прогресу на інших напрямках", і дозволити Володимиру Путіну "зберегти обличчя". Політик вважає, що конфлікт слід заморозити. Його підтримала кандидат у канцлери ФРН від Лівої партії Сара Вагенкнехт.
"Насправді я висловив те, що багато хто думає", - заявив він, додавши, що це "давно вже реальна політика".
Таку позицію більше поділяють літні німці (старше 65 років) - 48,5% опитаних. Більшість молодого покоління у віці від 18 до 29 років не згодні з нею.
У Східній Німеччині заява Лінднера знайшла схвалення у 51,7% респондентів, тоді як в західній частині країни - лише у 42,6%.
Читайте також: Деокупація Криму і Донбасу повинна йти паралельно - Чубаров
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