Справа "кримських диверсантів": Сулейманову дали тюремний термін

Одного з фігурантів фейкового кримінального провадження російські окупанти й кримські сепаратисти засудили до одного року і восьми місяців колонії

10 серпня маріонетки Кремля в Залізничному районному "суді" Сімферополя в тимчасово окупованому Криму засудили до 1 року і 8 місяців в'язниці кримського татарина Редвана Сулейманова - одного з обвинувачених у справі про "кримських диверсантів".



Про це у себе в Facebook повідомив його адвокат Еміль Курбедінов. За його словами, вердикт винесли за статтею КК РФ про неправдиве повідомлення про теракт.



"Плюс - суд задовольнив позов ТОВ Морська дирекція на суму понад три мільйони рублів і позов Севастопольського автовокзалу в районі 400 тисяч рублів (всього близько 1,5 млн грн, - ред.)", - пише юрист.







Захист і сам Сулейманов оскаржуватимуть незаконний вирок суду, незважаючи на те, що 7 серпня він " визнав свою провину ", але не погодився з розміром збитку.



Речник МЗС Мар'яна Беца заявила, що російські окупанти постійними репресіями "намагаються зламати кримських татар".



Читайте також: "Захищати свою країну - обов'язок": останнє слово Чийгоза - аудіо Сулейманова викрали російські спецслужби 30 липня 2016 року в аеропорту Сімферополя. Його звинуватили в "шпигунстві на Україну" і в "підготовці диверсії". 10 серпня того ж року ФСБ вкинула в пресу фейк про спроби "українських диверсантів" влаштувати в Криму теракти, заявивши, що затримані "диверсанти"

Євген Панов та Андрай Захтей



У Міноборони ці інсинуації назвали брехнею. "Сулейманов, який був в оточеній військовій частині в Перевальному, потім не витримав здачі і поїхав. І тут до нього приходить дехто, кого взагалі українським спецслужбам, якщо це не від них була людина, знайти не завадило б, і каже: " Потрібно закласти муляж бомби, подивимося, що вийде". Ну якщо не муляж, то треба тоді дзвінок збагнути, щоб подивитися, яка реакція буде. І мотив: це потрібно для України. Розумієте? Його просто ловлять на патріотизмі й відправляють абсолютно провокаційними дурницями займатися. Але людина вірить і їде, тому що хоче хоча б щось для країни робити в Криму. Ну тобто можна засуджувати або говорити, що це нерозумно було, але мотив гідний дуже, тут ніяких претензій. І ось про цього хлопця знову нічого толком не говорять навіть в країні, заради

якої він пішов на це все", - пише в своєму Facebook кримський журналіст Антон Наумлюк.

Читайте також: "Не міг дозволити собі зламатися": останнє слово Балуха - аудіо РФ окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації півострова Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Проти РФ були введені персональні та секторальні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році Рада визнала Держдуму РФ нелегітимною.

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