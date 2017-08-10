Розкрадання під час війни: чиновники Міноборони під підозрою

П'ятьом колишнім і діючим чиновникам Міноборони, а також двом службовим особам комерційного підприємства повідомлено про підозру у привласненні в десятків мільйонів гривень бюджетних коштів на закупівлі касок і бронежилетів в найкритичніший період війни Росії проти України.

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.





Розслідування встановило, що в 2014-2015 роках деякі співробітники Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони привласнили бюджетні кошти при закупівлі касок і бронежилетів для ЗСУ.





У справі допитано понад 100 осіб, вилучено та досліджено понад три тисячі документів, проведено майже 30 ревізій і складних судових експертиз.





Зловмисники, стверджує Головна військова прокуратура, підписали ряд договорів поставки засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) за ціною з ПДВ.

На підставі підписаних платіжних доручень Міноборони незаконно оплатило на рахунок підприємства-постачальника 32,6 млн грн у вигляді ПДВ, незважаючи на те, що такі операції із закупівлі ЗІЗ на час АТО не можуть обкладатися податками.

Крім того, додатковими угодами до таких окремих договорів була безпідставно збільшена ціна поставлених касок і бронежилетів.

Це призвело до зайвих витрат відомства на суму понад 1,5 млн грн.





Підозрювані проходять по ч. 2 ст.

367 (службова недбалість) і ч. 2 ст.

425 (недбале ставлення до військової служби) КК.





Трьом фігурантам справи (працівнику, директору і головному бухгалтеру постачальника) оголошено підозру в тому, що вони привласнили кошти Міноборони на суму 34,1 млн грн.

Ці особи проходять по ч. 5 ст.

191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК.





Обвинувальні акти направлено до суду, накладено арешт на майно обвинувачених.



