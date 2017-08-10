НАБУ створить команду по боротьбі з корупцією в оборонній сфері

У Національному антикорупційному бюро буде сформовано новий підрозділ, який займеться розслідуванням корупції в оборонній сфері. Про це директор НАБУ





Артем Ситник розповів на брифінгу в Києві.

Глава відомства заявив, що його не задовольняє віддача з розслідувань в цьому напрямку.





"Тому мною було прийнято рішення, що після добору детективів в НАБУ цим буде займатися окремий сектор детективів, і ціла команда буде напрацьовувати матеріали", - заявив він.









На тлі сьогоднішнього повідомлення Головної військової прокуратури про масштабні розкрадання в департаменті закупівель Міноборони глава бюро анонсував ряд кримінальних проваджень по частині фінансування оборонного сектору.





Крім того, в НАБУ не виключають появу нових підозрюваних в розслідуванні по проекту Стіна.

"Ми виявили, що ряд робіт, які включали в акти приймання-передачі, не виконувалися... Кошти перераховувались суб'єктам господарювання. Це стандартна схема... Після того як були встановлені збитки і коло причетних осіб, були проведені процесуальні дії. Але розслідування

триває, і виключати появи нових підозрюваних я не можу", - сказав він.





Раніше Ситник заявив, що за проектом Стіна можливі ще затримання.