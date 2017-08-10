НАБУ створить команду по боротьбі з корупцією в оборонній сфері
10.08.2017 16:01
Директор бюро Артем Ситник заявив, що за проектом Стіна можливі нові підозрювані і затримання, також анонсував виробництва в оборонному секторі
Артем Сытник
У Національному антикорупційному бюро буде сформовано новий підрозділ, який займеться розслідуванням корупції в оборонній сфері. Про це директор НАБУ Артем Ситник розповів на брифінгу в Києві.
Глава відомства заявив, що його не задовольняє віддача з розслідувань в цьому напрямку.
"Тому мною було прийнято рішення, що після добору детективів в НАБУ цим буде займатися окремий сектор детективів, і ціла команда буде напрацьовувати матеріали", - заявив він.
На тлі сьогоднішнього повідомлення Головної військової прокуратури про масштабні розкрадання в департаменті закупівель Міноборони глава бюро анонсував ряд кримінальних проваджень по частині фінансування оборонного сектору.
Читайте також: Ситник: За півроку попереджено розкрадання 880 млн грн
Крім того, в НАБУ не виключають появу нових підозрюваних в розслідуванні по проекту Стіна.
"Ми виявили, що ряд робіт, які включали в акти приймання-передачі, не виконувалися... Кошти перераховувались суб'єктам господарювання. Це стандартна схема... Після того як були встановлені збитки і коло причетних осіб, були проведені процесуальні дії. Але розслідування триває, і виключати появи нових підозрюваних я не можу", - сказав він.
Раніше Ситник заявив, що за проектом Стіна можливі ще затримання. "Це тільки перші затримання, так як те, що ми відпрацювали - це результат роботи по певній ділянці проекту", - підкреслив він.
Читайте також: У 2017 році на проект Стіна витратять 500 млн грн
Глава відомства заявив, що його не задовольняє віддача з розслідувань в цьому напрямку.
"Тому мною було прийнято рішення, що після добору детективів в НАБУ цим буде займатися окремий сектор детективів, і ціла команда буде напрацьовувати матеріали", - заявив він.
На тлі сьогоднішнього повідомлення Головної військової прокуратури про масштабні розкрадання в департаменті закупівель Міноборони глава бюро анонсував ряд кримінальних проваджень по частині фінансування оборонного сектору.
Читайте також: Ситник: За півроку попереджено розкрадання 880 млн грн
Крім того, в НАБУ не виключають появу нових підозрюваних в розслідуванні по проекту Стіна.
"Ми виявили, що ряд робіт, які включали в акти приймання-передачі, не виконувалися... Кошти перераховувались суб'єктам господарювання. Це стандартна схема... Після того як були встановлені збитки і коло причетних осіб, були проведені процесуальні дії. Але розслідування триває, і виключати появи нових підозрюваних я не можу", - сказав він.
Раніше Ситник заявив, що за проектом Стіна можливі ще затримання. "Це тільки перші затримання, так як те, що ми відпрацювали - це результат роботи по певній ділянці проекту", - підкреслив він.
Читайте також: У 2017 році на проект Стіна витратять 500 млн грн
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
10.08.2017 16:26
-
09.08.2017 17:34
-
08.08.2017 17:17
-
08.08.2017 15:42
-
08.08.2017 13:54
-
1738
-
530
-
264
-
138
-
130
Новости партнеров