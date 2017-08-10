USD:  25.60  25.87   EUR:  29.88  30.41  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

НАБУ створить команду по боротьбі з корупцією в оборонній сфері

10.08.2017 16:01
Директор бюро Артем Ситник заявив, що за проектом Стіна можливі нові підозрювані і затримання, також анонсував виробництва в оборонному секторі
НАБУ створить команду по боротьбі з корупцією в оборонній сфері
Артем Сытник
У Національному антикорупційному бюро буде сформовано новий підрозділ, який займеться розслідуванням корупції в оборонній сфері. Про це директор НАБУ Артем Ситник розповів на брифінгу в Києві.

Глава відомства заявив, що його не задовольняє віддача з розслідувань в цьому напрямку.

"Тому мною було прийнято рішення, що після добору детективів в НАБУ цим буде займатися окремий сектор детективів, і ціла команда буде напрацьовувати матеріали", - заявив він.

На тлі сьогоднішнього повідомлення Головної військової прокуратури про масштабні розкрадання в департаменті закупівель Міноборони глава бюро анонсував ряд кримінальних проваджень по частині фінансування оборонного сектору.

Читайте також: Ситник: За півроку попереджено розкрадання 880 млн грн

Крім того, в НАБУ не виключають появу нових підозрюваних в розслідуванні по проекту Стіна.

"Ми виявили, що ряд робіт, які включали в акти приймання-передачі, не виконувалися... Кошти перераховувались суб'єктам господарювання. Це стандартна схема... Після того як були встановлені збитки і коло причетних осіб, були проведені процесуальні дії. Але розслідування триває, і виключати появи нових підозрюваних я не можу", - сказав він.

Раніше Ситник заявив, що за проектом Стіна можливі ще затримання. "Це тільки перші затримання, так як те, що ми відпрацювали - це результат роботи по певній ділянці проекту", - підкреслив він.

Читайте також: У 2017 році на проект Стіна витратять 500 млн грн

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у TwitterFacebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
Новости партнеров
имя таня
 