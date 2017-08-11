МЗС Туреччини: Ми постраждали від санкцій проти РФ
11.08.2017 13:05
За словами Мевлюта Чавушоглу, обмежувальні заходи проти "сусідів і партнерів" - Росії - завдали серйозної шкоди турецькій економіці
Мевлют Чавушоглу (фото - ЕРА)
Туреччина не схвалює "кримські" санкції Євросоюзу проти Російської Федерації і закликає обидві сторони конфлікту "вирішити свої питання за допомогою діалогу і політичних заходів". Про це в заявив глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу, повідомляє з посиланням на його інтерв'ю виданню Türkiye турецький сайт Hurriyet Daily News.
"У минулому Туреччина настраждалася через санкції. Санкції проти наших сусідів і партнерів завдали моторошної шкоди нашій економіці. Ось чому, коли ми чуємо про санкції, ми не кидаємося в них стрімголов, а обдумуємо, чи можемо знайти інші способи вирішення проблем" , - заявив Чавушоглу в інтерв'ю.
З цієї причини Анкара не приєдналася до обмежувальних заходів, які ЄС застосував проти держави-окупанта, пояснив він, додавши, що Туреччина "вважає за краще політичні методи і діалог".
"Ви ж бачите, як Росія і США намагаються вводити санкції один проти одного. ЄС розмірковує про заходи проти США на підставі того, що санкції торкнуться і їх. Те, що ми робимо зараз - це пробуємо вирішити проблеми через діалог, щоб ніщо не завадило нашій економіці ", - підсумував він.
Читайте також: Росія знімає санкції проти Туреччини, крім помідорів і віз
РФ окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації півострова Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Проти РФ були введені персональні та секторальні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році Рада визнала Держдуму РФ нелегітимною.
Відносини Росії і Туреччини зіпсувалися після того, як турецькі ВПС збили 24 листопада 2015 року російський військовий літак Су-24 на кордоні з Сирією. Путін звинуватив Туреччину в тому, що вона нібито "свідомо заганяє відносини з РФ в глухий кут", а також зажадав від Туреччини вибачень за збитий бомбардувальник Су-24. У листопаді того ж року Росія ввела санкції проти Туреччини, а в грудні розширила їх. Пізніше взаємні санкції були зняті або ослаблені.
"У минулому Туреччина настраждалася через санкції. Санкції проти наших сусідів і партнерів завдали моторошної шкоди нашій економіці. Ось чому, коли ми чуємо про санкції, ми не кидаємося в них стрімголов, а обдумуємо, чи можемо знайти інші способи вирішення проблем" , - заявив Чавушоглу в інтерв'ю.
З цієї причини Анкара не приєдналася до обмежувальних заходів, які ЄС застосував проти держави-окупанта, пояснив він, додавши, що Туреччина "вважає за краще політичні методи і діалог".
"Ви ж бачите, як Росія і США намагаються вводити санкції один проти одного. ЄС розмірковує про заходи проти США на підставі того, що санкції торкнуться і їх. Те, що ми робимо зараз - це пробуємо вирішити проблеми через діалог, щоб ніщо не завадило нашій економіці ", - підсумував він.
Читайте також: Росія знімає санкції проти Туреччини, крім помідорів і віз
РФ окупувала АР Крим в 2014 році. Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації півострова Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля. Проти РФ були введені персональні та секторальні санкції. За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році Рада визнала Держдуму РФ нелегітимною.
Відносини Росії і Туреччини зіпсувалися після того, як турецькі ВПС збили 24 листопада 2015 року російський військовий літак Су-24 на кордоні з Сирією. Путін звинуватив Туреччину в тому, що вона нібито "свідомо заганяє відносини з РФ в глухий кут", а також зажадав від Туреччини вибачень за збитий бомбардувальник Су-24. У листопаді того ж року Росія ввела санкції проти Туреччини, а в грудні розширила їх. Пізніше взаємні санкції були зняті або ослаблені.
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