МЗС Туреччини: Ми постраждали від санкцій проти РФ

Туреччина не схвалює "кримські" санкції Євросоюзу проти Російської Федерації і закликає обидві сторони конфлікту "вирішити свої питання за допомогою діалогу і політичних заходів".





Про це в заявив глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу, повідомляє з посиланням на його інтерв'ю виданню Türkiye турецький сайт Hurriyet Daily News.

"У минулому Туреччина настраждалася через санкції. Санкції проти наших сусідів і партнерів завдали моторошної шкоди нашій економіці. Ось чому, коли ми чуємо про санкції, ми не кидаємося в них стрімголов, а обдумуємо, чи можемо знайти інші способи вирішення проблем"

, - заявив Чавушоглу в інтерв'ю.





З цієї причини Анкара не приєдналася до обмежувальних заходів, які ЄС застосував проти держави-окупанта, пояснив він, додавши, що Туреччина "вважає за краще політичні методи і діалог".





"Ви ж бачите, як Росія і США намагаються вводити санкції один проти одного. ЄС розмірковує про заходи проти США на підставі того, що санкції торкнуться і їх. Те, що ми робимо зараз - це пробуємо вирішити проблеми через діалог, щоб ніщо не завадило

нашій економіці ", - підсумував він.





РФ окупувала АР Крим в 2014 році.

Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації півострова Росією.

Ключові міжнародні організації, в тому числі Генасамблея ООН, засудили дії Кремля.

Проти РФ були введені персональні та секторальні санкції.

За проведення Москвою так званих парламентських виборів за участю Криму в 2016 році Рада визнала Держдуму РФ нелегітимною.





Відносини Росії і Туреччини зіпсувалися після того, як турецькі ВПС збили 24 листопада 2015 року російський військовий літак Су-24 на кордоні з Сирією.

Путін звинуватив Туреччину в тому, що вона нібито "свідомо заганяє відносини з РФ в глухий кут", а також зажадав від Туреччини вибачень за збитий бомбардувальник Су-24.

У листопаді того ж року Росія ввела санкції проти Туреччини, а в грудні розширила їх.

Пізніше взаємні санкції були зняті або ослаблені.



