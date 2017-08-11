Морпіхи США будують в Очакові командний центр для ВМС України

В Очакові на півдні України будівельні частини американських ВМС в рамках програми з надання військової допомоги працюють на будівництві Центру оперативного управління флотом ВМС України.

Про це повідомила прес-служба ВМС США.





Роботи на місці бази стартували 25 липня, проте до цього з квітня Україна і США підписували контракти, укладали договори, узгоджували проектну документацію і питання логістики.





"Початок будівництва на Україні - значне досягненням для NMCB 1 (1-й мобільний будівельний батальйон морських піхотинців США, ще називають Seabees, - ред.). Стратегічно важливою є наша здатність максимізувати ініціативи України щодо євроінтеграції, що в підсумку принесе поліпшення інфраструктури, підвищення обороноздатності

країни, а також зміцнить наші відносини і дасть нові можливості для спільних тренувань", - заявив представник "Морських бджіл" молодший лейтенант Джейсон Макджи.





Військове командування країни отримає в Очакові повний спектр інструментів управління флотом, що забезпечить більш оперативне та адекватне прийняття критично важливих рішень в складних ситуаціях.



