Морпіхи США будують в Очакові командний центр для ВМС України
11.08.2017 14:53
Морські центри управління на оперативному рівні забезпечують гнучке управління флотом при будь-яких військових діях в разі війни, відзначили в ВМС США
Скріншот з відеозапису
В Очакові на півдні України будівельні частини американських ВМС в рамках програми з надання військової допомоги працюють на будівництві Центру оперативного управління флотом ВМС України. Про це повідомила прес-служба ВМС США.
Роботи на місці бази стартували 25 липня, проте до цього з квітня Україна і США підписували контракти, укладали договори, узгоджували проектну документацію і питання логістики.
"Початок будівництва на Україні - значне досягненням для NMCB 1 (1-й мобільний будівельний батальйон морських піхотинців США, ще називають Seabees, - ред.). Стратегічно важливою є наша здатність максимізувати ініціативи України щодо євроінтеграції, що в підсумку принесе поліпшення інфраструктури, підвищення обороноздатності країни, а також зміцнить наші відносини і дасть нові можливості для спільних тренувань", - заявив представник "Морських бджіл" молодший лейтенант Джейсон Макджи.
Військове командування країни отримає в Очакові повний спектр інструментів управління флотом, що забезпечить більш оперативне та адекватне прийняття критично важливих рішень в складних ситуаціях.
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У лютому 2017 року Міноборони заявляли, що Україна розглядає можливість придбання для своїх ВМС військових кораблів, які виводяться з активного складу флоту деяких країн Заходу.
Роботи на місці бази стартували 25 липня, проте до цього з квітня Україна і США підписували контракти, укладали договори, узгоджували проектну документацію і питання логістики.
"Початок будівництва на Україні - значне досягненням для NMCB 1 (1-й мобільний будівельний батальйон морських піхотинців США, ще називають Seabees, - ред.). Стратегічно важливою є наша здатність максимізувати ініціативи України щодо євроінтеграції, що в підсумку принесе поліпшення інфраструктури, підвищення обороноздатності країни, а також зміцнить наші відносини і дасть нові можливості для спільних тренувань", - заявив представник "Морських бджіл" молодший лейтенант Джейсон Макджи.
Військове командування країни отримає в Очакові повний спектр інструментів управління флотом, що забезпечить більш оперативне та адекватне прийняття критично важливих рішень в складних ситуаціях.
Американські військові не обмежаться будівництвом цього центру. Пізніше підрозділ Seabees візьметься за будівництво доків та ремонтних майстерень, а також контрольно-пропускних пунктів з огорожею по периметру бази.
Читайте також: Кораблі флоту отримають ремонтну базу повного циклу - глава ВМС
У лютому 2017 року Міноборони заявляли, що Україна розглядає можливість придбання для своїх ВМС військових кораблів, які виводяться з активного складу флоту деяких країн Заходу.
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