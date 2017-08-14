Іловайська трагедія: прокуратура оприлюднила фінальні висновки

У висновках слідства наголошується: проведення військового параду 24 серпня 2014 року ніяк не вплинуло на рівень боєздатності сил АТО в Донбасі

Крім головної причини Іловайської трагедії - вторгнення російської армії в Донбас, втрати сил АТО стали наслідком трьох чинників: низький рівень боєготовності і боєздатності ЗСУ, масового дезертирства і невиконання наказів, а також окремих помилок військового керівництва України. Такі висновки викладені в тексті документа Головної військової прокуратури з результатами розслідування Іловайської трагедії.



"Дослідження обставин Іловайської трагедії в цілому завершено", - рапортували в ГПУ.



Єдиним фактором, пише прокуратура, який безпосередньо призвів до трагедії, є пряме вторгнення російських військ в Україну і подальше вчинення окупантами військових злочинів.



"Проведення військового параду 24 серпня 2014 року ні найменшою мірою не вплинуло на рівень боєздатності сил АТО", - додали слідчі.



Для використання в Міжнародному суді ООН і в ЄСПЛ проти Росії зібрані і передані докази ведення РФ війни проти України і фінансування тероризму.



Повідомлено про підозру першому замначальника Генштабу ВС РФ Миколі Богдановському. "Зазначений чиновник безпосередньо здійснював командування і контроль підрозділів ЗС РФ при їх вторгненні на територію України в серпні 2014-го і спільно з іншими особами організував віроломне вбивство українських воїнів у Іловайську", - підкреслили в прокуратурі.

Під час слідства тільки в період 2016-2017 років допитано понад 800 військових і інших осіб, а також опрацьовано понад 250 томів документів з грифом обмеженого доступу. У цей період до кримінальної відповідальності за війну проти України та інші військові злочини притягнуто 55 осіб, в тому числі 32 росіянина, до суду направлено 32 обвинувальних акти щодо 33 осіб (з них 12 - громадяни РФ). Протягом 2016-го і першого півріччя 2017-го засуджено 22 людини (8 - громадяни РФ).Також допитано понад 1500 постраждалих, понад 2200 свідків, проведено понад 1870 судових експертиз, отримані і враховані понад 100 речдоків. Обсяг матеріалів справи перевищує 1100 томів (з них понад 550 з грифом секретно цілком таємно).Затяжне розслідування в ГПУ пояснили необхідністю вилучення і дослідження надзвичайно великого обсягу секретних документів щодо реформування ЗСУ, бойових документів по проведенню АТО і необхідністю встановлення місцезнаходження і допитів значної кількості свідків і потерпілих.Повні висновки прокуратури про Іловайську трагедію доступні на сайті ГПУ 23-24 серпня 2014 року в Україну вторглася російська армія в складі кількох батальйонно-тактичних груп на декількох ділянках фронту, що призвело в результаті до утворення Іловайського оточення і запеклих боїв в Донбасі з найбільшими втратами особового складу і техніки сил АТО за час російсько-української війни.29 серпня окупанти в упор розстріляли колони сил АТО, які виходили по обіцяному окупантами зеленому коридору, убивши щонайменше 366 осіб і поранивши 429-ть. 300 бійців потрапили в полон. Втрати озброєння і військової техніки склали близько 300 млн грн.Незважаючи на віроломство росіян і вкрай невдалий для України баланс сил, сили АТО дали бій противнику, знищивши чимало живої сили і техніки.

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