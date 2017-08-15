Хуг про найманців в Донбасі: Бачили знаки відмінності РФ

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії бачили відзнаки країни-агресора РФ в окупованому Донбасі. Про це заявив сьогодні перший заступник глави СММ ОБСЄ





Олександр Хуг на брифінгу, відповідаючи на питання чи є російські найманці в Донбасі.

"Ми звітуємо тільки про те, що бачимо. Ми бачили відзнаки Російської Федерації та інших держав", - зазначив Хуг.





За його словами, спостерігачі спілкувалися з людьми, які сказали, що вони є військовими РФ.

"Ми бачили окремі одиниці зброї, засоби радіоелектронної боротьби (російські, - ред). але висновки не належать до наших повноважень. Ми покликані фіксувати, то, що бачимо", - сказав Хуг.





Він назвав звинувачення ОБСЄ в тому, місія сліпа, необгрунтованими.





"Ті, хто стверджує, що місія сліпа, це не тому, що ми не моніторимо, а тому, що нам не дають спостерігати", - зазначив Хуг.





Відповідаючи на питання про те, яка роль російського складу місії і чи варто їм довіряти, Хуг підкреслив: "Ми відкриті в контексті публікації якісного і кількісного складу місії. Звіти пишуться не однією людиною. Патрулі завжди складаються з представників різних держав. Звіти пишуться всіма членами

патруля. Це направлено на те, що дві пари очей бачать краще, ніж одна".





Хуг додав, що він сам зі Швейцарії.

"Але моя країна не дає мені рекомендації, як я повинен працювати. У мене є інструкції від ОБСЄ щодо своєї роботи. Всі співробітники, більше 300 чоловік, підписують кодекс поведінки. У ньому передбачені і зобов'язання щодо об'єктивності їх роботи", - сказав Хуг.





Перший заступник голови уточнив, що найбільше в місії спостерігачів з ЄС, США.

"Громадян з РФ тільки 35 осіб", - сказав Хуг.





ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України.

Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.



