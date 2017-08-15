Чому немає результатів щодо декларації Порошенка: пояснення НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції направило запити в міжнародні організації щодо декларації президента

Відповідаючи на питання, коли відбудеться засідання НАЗК з перевірки декларації Порошенка, Корчак зазначила, що в порядку денному чергового засідання НАЗК на четвер цього питання немає, "але результати готуються, на підході всі ці питання".

"Коли ми говоримо про декларації тих посадових осіб, де ми повинні зробити запити в міжнародні організації, ми ці запити робимо і ми повинні отримати відповідь... Це не завжди ефективний інструмент в частині того, що ми обмежені в строках проведення перевірки. Відповідно з порядком проведення перевірки, ми повинні винести на голосування результати проведення перевірки без відповіді від міжнародних організацій, які іноді затягуються у часі. З того часу як ми почали проводити перевірку тих осіб, якими ви цікавитеся, це не т ільки декларація саме даного високопосадовця (президента, - ред.), ми зробили запити і щодо інших декларантів в міжнародні організації", - сказала Корчак.



За її словами, поки відповідей не отримали.





"Тому ми будемо готувати ті результати перевірки, які у нас є за результатами наявної інформації", - уточнила вона.





Корчак додала, що НАЗК має право повернутися до перевірки фактів в разі отримання відповіді від міжнародної організації.





"Відсутність відповіді від міжнародних організацій, на які ми не можемо впливати, не є підставою стверджувати, що чиїсь доходи легалізувалися", - зазначила глава НАЗК.





Корчак додала, що перевірку декларації президента проводить уповноважена особа за дорученням НАЗК, і члени НАЗК не мають право втручатися в його діяльність.





"І тільки після того як уповноважена особа передасть проект відповідного рішення на розгляд членів Нацагентства, ми вже можемо щось коментувати... Результати проведення перевірки будуть найближчим часом, але все залежить від того, коли уповноважена особа надасть проект рішення", -

сказала вона, уточнивши, що поки проекту рішення немає.



