Захід-2017: Генштаб передбачив заходи від вторгнення РФ з півночі

"Ми відстежуємо ситуацію, знаємо про всі пересування російських військ уздовж нашого кордону. Ми розуміємо, які загрози можуть виникнути. І ми будемо реагувати адекватно на ті загрози, які несуть з собою ці навчання. Генштаб передбачив ряд заходів, які були б адекватними цим загрозам

", - запевнив він.





Уточнюючи, про яку конкретно загрозу йдеться, міністр сказав: "Загрозу вторгнення".





Полторак додав, що ймовірність прямої агресії не виключається, незалежно від проведення цих навчань.





"А ці вчення просто потенційно мають загрози, тому що велика кількість особового складу пересувається до кордону з Україною в рамках навчань на територію Білорусі. Все, що відбувається на кордоні з Україною, ми розглядаємо як недружній крок і як загрозу Україні", - зазначив він

.





Коментуючи інформацію про те, що Росія збирається розгорнути системи ППО на білорусько-українському кордоні, Полторак сказав: "Ми відстежуємо всі дії Російської Федерації, в тому числі і рішення про розміщення засобів ППО на кордоні з Україною і Білоруссю. Виходячи з цього,

ми приймаємо адекватні рішення. До речі, там засоби ППО були і до того, вони розміщувалися на кордоні з Україною і Білоруссю".



