Захід-2017: Генштаб передбачив заходи від вторгнення РФ з півночі
16.08.2017 12:43
Все, що відбувається у військовому плані на кордоні з Україною, в Міноборони розглядають як недружній крок і загрозу країні
Генеральний штаб передбачив ряд заходів на випадок російського вторгнення в Україну з півночі в ході найбільших російсько-білоруських військових навчань Захід-2017, які незабаром розпочнуться на території Білорусі. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони Степан Полторак.
"Ми відстежуємо ситуацію, знаємо про всі пересування російських військ уздовж нашого кордону. Ми розуміємо, які загрози можуть виникнути. І ми будемо реагувати адекватно на ті загрози, які несуть з собою ці навчання. Генштаб передбачив ряд заходів, які були б адекватними цим загрозам", - запевнив він.
Уточнюючи, про яку конкретно загрозу йдеться, міністр сказав: "Загрозу вторгнення".
Спецпроект LIGA.net: Війна-2017. Чому Східна Європа в небезпеці
Полторак додав, що ймовірність прямої агресії не виключається, незалежно від проведення цих навчань.
"А ці вчення просто потенційно мають загрози, тому що велика кількість особового складу пересувається до кордону з Україною в рамках навчань на територію Білорусі. Все, що відбувається на кордоні з Україною, ми розглядаємо як недружній крок і як загрозу Україні", - зазначив він .
Коментуючи інформацію про те, що Росія збирається розгорнути системи ППО на білорусько-українському кордоні, Полторак сказав: "Ми відстежуємо всі дії Російської Федерації, в тому числі і рішення про розміщення засобів ППО на кордоні з Україною і Білоруссю. Виходячи з цього, ми приймаємо адекватні рішення. До речі, там засоби ППО були і до того, вони розміщувалися на кордоні з Україною і Білоруссю".
Спецпроект LIGA.net: Муженко: Навчання Захід-2017 мають наступальний характер
Захід-2017 - спільні стратегічні навчання армій РФ і Білорусі. Офіційно заявлено участь до 13 тисяч військових, неофіційні дані говорять про значно більше угруповання військ - до 100 тисяч осіб. Навчання пройдуть в два етапи - на території РФ і на семи полігонах в Білорусі.
"Ми відстежуємо ситуацію, знаємо про всі пересування російських військ уздовж нашого кордону. Ми розуміємо, які загрози можуть виникнути. І ми будемо реагувати адекватно на ті загрози, які несуть з собою ці навчання. Генштаб передбачив ряд заходів, які були б адекватними цим загрозам", - запевнив він.
Уточнюючи, про яку конкретно загрозу йдеться, міністр сказав: "Загрозу вторгнення".
Спецпроект LIGA.net: Війна-2017. Чому Східна Європа в небезпеці
Полторак додав, що ймовірність прямої агресії не виключається, незалежно від проведення цих навчань.
"А ці вчення просто потенційно мають загрози, тому що велика кількість особового складу пересувається до кордону з Україною в рамках навчань на територію Білорусі. Все, що відбувається на кордоні з Україною, ми розглядаємо як недружній крок і як загрозу Україні", - зазначив він .
Коментуючи інформацію про те, що Росія збирається розгорнути системи ППО на білорусько-українському кордоні, Полторак сказав: "Ми відстежуємо всі дії Російської Федерації, в тому числі і рішення про розміщення засобів ППО на кордоні з Україною і Білоруссю. Виходячи з цього, ми приймаємо адекватні рішення. До речі, там засоби ППО були і до того, вони розміщувалися на кордоні з Україною і Білоруссю".
Спецпроект LIGA.net: Муженко: Навчання Захід-2017 мають наступальний характер
Захід-2017 - спільні стратегічні навчання армій РФ і Білорусі. Офіційно заявлено участь до 13 тисяч військових, неофіційні дані говорять про значно більше угруповання військ - до 100 тисяч осіб. Навчання пройдуть в два етапи - на території РФ і на семи полігонах в Білорусі.
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