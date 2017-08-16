Розслідування по Манафорту не велося - НАБУ

У НАБУ підкреслили, що екс-глава штабу Дональда Трампа Пол Манафорт не є підслідною ним особою

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура неодноразово заявляли, що ніякого розслідування щодо екс-глави штабу





LIGA.net повідомили в прес-службі НАБУ "Ми підкреслюємо, що він - не є підслідною нам особою. Всі коментарі про наявність ім'я Пола Манафорта в списках так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів надавалися виключно у відповідь на запити ЗМІ та з метою запобігти маніпуляції", - відзначили в прес-службі .







28 червня повідомлялося , що Манафорт представив Мін'юсту США документ, згідно з яким його компанія з 2012 по 2014 рік отримувала гроші від партії президента Януковича.



12 квітня журналісти АР опублікували інформацію про те, Манафорт отримував гроші по амбарний книзі Партії регіонів. Однак глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Назар Холодницький пізніше неодноразово заявляв , що екс-глава кампанії Трампа не фігурує в розслідуванні української сторони у справі про амбарну книгу президента

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