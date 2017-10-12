Підтримайте команду LIGA.net: всього дві хвилини й два кліка

Наша команда пройшла відбірковий конкурс на громадські проекти для Києва. Якщо ви підтримаєте - медіагігієна пошириться на столицю

Наша команда пройшла відбірковий конкурс на громадські проекти для Києва. Якщо ви підтримаєте - медіагігієна пошириться на столицю.

ПРОГОЛОСУВАТИ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ КМДА: gb.kyivcity.gov.ua/projects/805

ЩО Й ДЛЯ КОГО. Ми створюємо "Столичний барометр". Наш новий проект для столиці - це атака на корупціонерів і журналістський контроль за розвитком міста. Ми створюємо ресурс для киян, де будемо разом з читачем від району до району в інтерактивному режимі стежити за тим, щоб влада Києва працювала в інтересах городян, а ЗМІ писали про це чесно. Ми будемо писати про конфлікти із забудовниками і збереження історичного обличчя Києва, про транспортні проблеми, корупцію та умови для бізнесу. Ми завжди на зв'язку і кожен зможе повідомити про свою проблему.



ХТО МИ. Наша команда - досвідчені журналісти і експерти в медіа, за спиною яких успіх і репутація. Ми - команда, яка вже багато років працює над проектом LIGA.net. Але ще ми - кияни. Любимо своє місто і хочемо зробити його містом без корупції. Містом, де приємно і безпечно жити. Для успіху проекту у нас є досвід, прагнення і все ви.



ДЕТАЛІ. Наш проект - це щотижневі рейтинги районів; регулярні огляди джинси в ЗМІ на міську тематику; самі об'єктивні новини про Київ; боротьба з незаконною забудовою; підтримка громадських ініціатив; допити чиновників (з пристрастю); акцент на громадянське суспільство - ми створюємо проект для киян, які хочуть і готові діяти, щоб допомогти собі і своїм сусідам.



ДОПОМОГТИ. Проголосувати за наш проект за цим посиланням:

gb.kyivcity.gov.ua/projects/805 . Також підтримайте наших друзів

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