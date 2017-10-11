Порошенко в ПАРЄ: Я б хотів вам розповісти, що війни більше немає

Росія робить вигляд, що в резолюціях міжнародних організацій, які засуджують агресію проти України, йдеться не про неї, заявив в ПАРЄ глава держави

З тими державами, які своїми діями ставлять під сумнів загальнолюдські цінності, не може бути ніяких компромісів, коли йдеться про захист демократії та міжнародного права. Про це, виступаючи в Страсбурзі на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив президент

Петро Порошенко.



"Я розумію, яка відповідальність лежить на ваших плечах, особливо зараз, за ​​часів екстремального популізму, кібератак, військових та інформаційних пропагандистських кампаній, що ми, українці, відчули на собі - проти своєї волі. Я б хотів сьогодні, через три роки після виступу тут в якості президента України, розповісти вам, що війна проти моєї країни закінчилася, що міжнародно визнані кордони відновлені, а нахабна окупація частини країни тими, хто повторює "нас там немає", припинена. На жаль, ми все ще не наблизилися до цієї перспективі, і причина цього вам добре відома", - розповів він.



Порошенко звернувся до аудиторії з питанням "чи змінилося щось за ці три роки в поведінці Росії?".



"Абсолютно ні. Москва продовжує ігнорувати наші вимоги і вимоги міжнародного співтовариства повернутися в правове поле. Росія робить вигляд, що в резолюціях, в тому числі і ПАРЄ, йдеться не про неї", - додав він.





Фото: Facebook / Тетяна Висоцька

Він також акцентував увагу делегатів ПАРЄ на те, що Росія ігнорує виконання своїх зобов'язань щодо мінських угод.



"Її війська як і раніше на території України - як в Криму, так і в Донбасі, зброя точно так же поставляється створеним Росією незаконним збройним формуваннням", - заявив президент.



Глава держави додав, що розраховує на підтримку України в ПАРЄ, де обрано нового президента замість

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