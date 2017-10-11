Порошенко в ПАРЄ: Я б хотів вам розповісти, що війни більше немає
11.10.2017 14:04
Росія робить вигляд, що в резолюціях міжнародних організацій, які засуджують агресію проти України, йдеться не про неї, заявив в ПАРЄ глава держави
Петро Порошенко
З тими державами, які своїми діями ставлять під сумнів загальнолюдські цінності, не може бути ніяких компромісів, коли йдеться про захист демократії та міжнародного права. Про це, виступаючи в Страсбурзі на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив президент Петро Порошенко.
"Я розумію, яка відповідальність лежить на ваших плечах, особливо зараз, за часів екстремального популізму, кібератак, військових та інформаційних пропагандистських кампаній, що ми, українці, відчули на собі - проти своєї волі. Я б хотів сьогодні, через три роки після виступу тут в якості президента України, розповісти вам, що війна проти моєї країни закінчилася, що міжнародно визнані кордони відновлені, а нахабна окупація частини країни тими, хто повторює "нас там немає", припинена. На жаль, ми все ще не наблизилися до цієї перспективі, і причина цього вам добре відома", - розповів він.
Порошенко звернувся до аудиторії з питанням "чи змінилося щось за ці три роки в поведінці Росії?".
"Абсолютно ні. Москва продовжує ігнорувати наші вимоги і вимоги міжнародного співтовариства повернутися в правове поле. Росія робить вигляд, що в резолюціях, в тому числі і ПАРЄ, йдеться не про неї", - додав він.
"Її війська як і раніше на території України - як в Криму, так і в Донбасі, зброя точно так же поставляється створеним Росією незаконним збройним формуваннням", - заявив президент.
Глава держави додав, що розраховує на підтримку України в ПАРЄ, де обрано нового президента замість проросійського Педро Аграмунта,який подав у відставку.
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Раніше глава української делегації в асамблеї Володимир Ар'єв заявляв, що на зустрічі з групою Європейської народної партії глава Ради Європи Турбйорн Ягланд нібито переконував парламентарів вжити заходів для повернення РФ в ПАРЄ. У Ягланда відповіли на звинувачення в "шантажі" через тиск Росії.
10 жовтня 2017 року новим президентом ПАРЄ було обрано депутата парламенту Кіпру Стеллу Кіріакідес.
"Я розумію, яка відповідальність лежить на ваших плечах, особливо зараз, за часів екстремального популізму, кібератак, військових та інформаційних пропагандистських кампаній, що ми, українці, відчули на собі - проти своєї волі. Я б хотів сьогодні, через три роки після виступу тут в якості президента України, розповісти вам, що війна проти моєї країни закінчилася, що міжнародно визнані кордони відновлені, а нахабна окупація частини країни тими, хто повторює "нас там немає", припинена. На жаль, ми все ще не наблизилися до цієї перспективі, і причина цього вам добре відома", - розповів він.
Порошенко звернувся до аудиторії з питанням "чи змінилося щось за ці три роки в поведінці Росії?".
"Абсолютно ні. Москва продовжує ігнорувати наші вимоги і вимоги міжнародного співтовариства повернутися в правове поле. Росія робить вигляд, що в резолюціях, в тому числі і ПАРЄ, йдеться не про неї", - додав він.
Фото: Facebook / Тетяна ВисоцькаВін також акцентував увагу делегатів ПАРЄ на те, що Росія ігнорує виконання своїх зобов'язань щодо мінських угод.
"Її війська як і раніше на території України - як в Криму, так і в Донбасі, зброя точно так же поставляється створеним Росією незаконним збройним формуваннням", - заявив президент.
Глава держави додав, що розраховує на підтримку України в ПАРЄ, де обрано нового президента замість проросійського Педро Аграмунта,який подав у відставку.
Читайте також: Українку обрано головою юридичного комітету ПАРЄ
Раніше глава української делегації в асамблеї Володимир Ар'єв заявляв, що на зустрічі з групою Європейської народної партії глава Ради Європи Турбйорн Ягланд нібито переконував парламентарів вжити заходів для повернення РФ в ПАРЄ. У Ягланда відповіли на звинувачення в "шантажі" через тиск Росії.
10 жовтня 2017 року новим президентом ПАРЄ було обрано депутата парламенту Кіпру Стеллу Кіріакідес.
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