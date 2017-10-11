Заступника Полторака запідозрили в корупції на закупівлі палива

НАБУ і САП викрили схему розтрати понад 149 млн грн на закупівлю палива для Міноборони; серед затриманих - заступник міністра Ігор Павловський

Заступник міністра оборони і глава департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони затримані детективами НАБУ за підсумками обшуків за підозрою в причетності до корупційної схеми розтрати понад 149 млн грн при закупівлі палива для оборонного відомства. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.У відомстві прізвища затриманих не називають. За даними LIGA.net , йдеться про заступника голови Міноборони Ігоря Павловського і директора вищезгаданого департаменту Володимира Гулевича.За версією слідства, на початку 2016 року Комітет з конкурсних торгів оборонного відомства організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного палива.За результатами торгів, 26 квітня 2016-го комітет по 14 лотам затвердив до оплати пропозиції одного з учасників конкурсу як найбільш економічно вигідні. 13 і 18 травня того ж року між Міноборони і переможцем торгів було укладено 14 договорів про постачання палива для техніки спецпризначення за рахунок бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млрд грн.НАБУ попередньо встановлено, що в червні-серпні 2016 року без будь-яких правових підстав замовник і постачальник уклали ряд додаткових угод, безпідставно збільшивши ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни."В результаті на користь постачальника безпідставно і незаконно були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис грн", - зазначили в бюро.Читайте також: СБУ затримала на хабарі головного державного виконавця На думку детективів, посадові особи Міноборони за попередньою змовою з представниками комерційного підприємства вчинили правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)."Зараз детективами бюро і прокурорами САП затримані двоє передбачуваних учасників злочину - заступник міністра оборони і директор департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони. Вирішується питання повідомлення про підозру, обрання затриманим міри запобіжного заходу і встановлення інших співучасників", - йдеться в повідомленні.Досудове розслідування за цими фактами НАБУ почало у вересні 2016 року.22 вересня 2017 року Міноборони повідомили , що в поточному році витратили на закупівлю медикаментів і оплату медичного обладнання більш 163 млн грн.

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