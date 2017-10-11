Затриманим чиновникам Міноборони повідомили про підозру
11.10.2017 17:20
Заступнику міністра оборони та главі департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомили про підозру в корупції
Ігор Павловський (фото - mil.gov.ua)
Двом затриманим чиновникам Міністерства оборони повідомили про підозру в корупції. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту Володимира Гулевича підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК).
У Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі LIGA.net уточнили, що затримані були четверо осіб.
Раніше сьогодні чиновники Міноборони були затримані. Як повідомлялося, їх підозрюють у причетності до корупційної схеми розтрати понад 149 млн грн при закупівлі палива для оборонного відомства.
Заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту Володимира Гулевича підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК).
У Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі LIGA.net уточнили, що затримані були четверо осіб.
Раніше сьогодні чиновники Міноборони були затримані. Як повідомлялося, їх підозрюють у причетності до корупційної схеми розтрати понад 149 млн грн при закупівлі палива для оборонного відомства.
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