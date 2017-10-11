Затриманим чиновникам Міноборони повідомили про підозру

Заступнику міністра оборони та главі департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомили про підозру в корупції

Двом затриманим чиновникам Міністерства оборони повідомили про підозру в корупції. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.



Заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора департаменту Володимира Гулевича підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК).



У Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі





LIGA.net уточнили, що затримані були четверо осіб. Раніше сьогодні чиновники Міноборони були затримані.

Як повідомлялося , їх підозрюють у причетності до корупційної схеми розтрати понад 149 млн грн при закупівлі палива для оборонного відомства.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.